¡Conmovedor! Novia ofrece regalar su vestido para mujer que lo necesite

En un generoso gesto, Susana Martínez Tello originaria de Huixtla ha decidido ofrecer su vestido de novia y un lugar para la celebración de la boda a una pareja que tenga planes de casarse pero que esté limitada por la falta de recursos. A través de sus redes sociales, la mujer compartió el siguiente mensaje:

"Amigos, estoy pensando muy seriamente en donar mi vestido de novia a alguien que tenga planes de casarse y la falta de recursos los limite. Tiene muy buena vibra y no quisiera guardarlo solo para que se maltrate. No soy de acumular cosas y no creo que mi hija en un futuro, si Dios me presta vida de verla casarse, quiera usarlo; ella tendrá sus propios gustos y tallas.

Tiene un valor sentimental muy grande para mí, representa un día que me hizo muy feliz. Es un vestido con detalles finos y hermoso. Donaría el ajuar completo (vestido, accesorios, tocado, velo, zapatillas). Me nace del corazón, pero no sé si sea buena idea, los leo.

De ser un hecho, sí o sí realizaría una dinámica para elegir a la ganadora (tendría que ser alguien con mis tallas). También les proporcionaría el espacio (jardín) en Restaurant El Herradero para que lleven a cabo su ceremonia, ya sea religiosa o civil, con un límite de invitados."

¿Cómo participar en la dinámica para ganarte un vestido de bodas?

Susy Tello como todos le conocen, amablemente nos dijo que esta iniciativa que decidió lanzar en sus redes sociales la pensó mucho antes incluso de contraer nupcias por la iglesia, como parte de una acción altruista y sin algún tipo de beneficio.

En entrevista exclusiva comentó que ha sido una grata sorpresa el ver cuántas mujeres están interesadas por esta acción en la que su único afán es que el vestido sea lucido nuevamente y que quien lo porte comparta ese momento felicidad, ya que para ella la boda que tuvo fue de ensueño, tras vivir desde el año 2012 con su esposo con quien tiene dos hijos.

Reveló, que el vestido es de talla 8, de una línea española y fue adquirido en las calles de Masaryk, en la zona exclusiva de Polanco, en la Ciudad de México, por lo que está bordado en fina pedrería con detalles de guipiure y todo el ajuar que consta del vestido y accesorios como el tocado, velo e incluso las zapatillas tuvo un costo de casi 50 mil pesos, por lo que ahora desea donarlos.

La joven empresaria, dijo que además en su deseo de apoyar a los próximos contrayentes también les proporcionaría el espacio en el jardín del Restaurante El Herradero de Huixtla, para que ahí lleven a cabo su ceremonia religiosa o civil, con un límite de invitados máximo de 150 personas, sin que tengan que comprar con ellos el menú, pues no manejan lo que son banquetes.

Entre los únicos requisitos que la joven pone es que se trate de una pareja que sea estable, con un noviazgo sólido o que ya estén viviendo en unión libre y que se deseen casar por la iglesia ya que eso es muy significativo para ella, además pide que la boda sea en temporada de sequía (en el mes de diciembre o a inicios del próximo año), para que pueda realizarse en el jardín del restaurante, por lo que pide a los interesados estar atentos una próxima dinámica en su página personal https://www.facebook.com/susy.tello.71 donde la publicará para que puedan obtener el ajuar completo.

Cabe destacar, que durante la entrevista Susy comentó que tras empezarse a conocer la iniciativa muchas personas altruistas han ofrecido donar el maquillaje de la novia, peinado, arreglo de uñas, pastel y los anillos.

Finalmente un tanto sorprendida nos revela que aún no define cuándo subirá la dinámica así que las novias interesadas sobretodo de la región Costa deberán estar muy al pendiente.