En Jiquipilas exigen indemnización de tierras por construcción de autopista

Representantes de 15 ejidos del municipio de Jiquipilas solicitan a los gobiernos federal y estatal la indemnización de sus tierras que fueron ocupadas por la construcción en el 2002 de la autopista que comunica de Ocozocoautla de Espinosa al municipio de Arriaga, el valor actual es de 200 mil pesos por hectárea,

Los representantes de los afectados, Antonio Méndez Ocaña y Francisca Acosta Zavala, explicaron que los ejidos son El Triunfo de Madero afectado con 44 hectáreas, Julián Grajales con 6, Venustiano Carranza con 9, Tierra y Libertad 74, Tiltepec con 48, Sinaloa con 14, Cuauhtémoc con 6, Jiquipilas con 13, Vicente Guerrero con 5, Cristóbal Colón 1, la Florida con 3, Ocozocoautla con 13, Sheyel con 3, Unión Calera con 17 y La Paz con 5.

Explicaron que han habido muchas promesas por parte de autoridades estatales y federales pero nadie les ha resuelto nada / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, explicaron que ha habido muchas promesas por parte de varias entidades públicas federales y estatales y todas han coincidido en la importancia de realizar un avalúo para conocer el valor actual de una hectárea o el metro cuadrado, sin embargo, no hay actuación y suman ya 19 años de lucha sin tener respuestas a favor de los afectados.





"Queremos que nos liquiden, no les vamos a pelear nada, que nos paguen con base en el avalúo, y se acabó el problema, nosotros vamos a tomar la autopista nuevamente, y de ahí no saldremos hasta que nos liquiden, será la próxima semana, queremos que el presidente de México, Andrés manuel López Obrador, nos escuche y nos atienda", añadió Acosta Zavala.

Los inconformes dijeron que solo quieren el pago justo por sus tierras / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Cuando se inicio el proceso de construcción de la vía de comunicación federal se informó a las comunidades por conducto de los comisariados ejidales de ese momento que se pagaría lo justo por el derecho de vía, sin embargo, solo fueron promesas, la carretera fue construida durante el gobierno de Vicente Fox Quesada y Pablo Salazar Mendiguchía, y la exigencia es de justicia social, que se reparen los daños causados.

Méndez Ocaña añadió que para poder trabajar el campo tienen que pagar la renta de tierras a 3 mil pesos por hectárea por ciclo agrícola, "nosotros no somos agresivos, ni conflictivos, queremos solución apegada a derecho, no más injusticias, no más despojos, pero nos han engañado, no se nos ha querido dar la respuesta que en justicia y en razón nos corresponde".