Problemas de inseguridad y desabasto de alimentos afectan a La Trinitaria

La Trinitaria.- La inseguridad en el municipio de La Trinitaria, ubicado en el estado de Chiapas, ha alcanzado niveles alarmantes, generando un desabasto de alimentos que afecta gravemente a la población. El llamado al gobierno federal y estatal es urgente, ya que la situación se ha agravado en los últimos años, con diez personas desaparecidas y al menos tres ciudadanos levantados en un ambiente de temor generalizado.

La señora Hortensia Méndez, representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), denunció la crítica situación en una conferencia de prensa. La dirigente de esta organización del sector social instó a los tres niveles de gobierno a tomar medidas efectivas para abordar la inseguridad que está asolando la región.

"Ya basta del cobro de piso, de levantamientos y de extorsiones. Estamos pidiendo al gobierno que tome cartas en el asunto, ya basta de la inseguridad que tenemos nosotros y de las amenazas que enfrentamos", expresó Méndez. "Muchos compañeros han caído por el miedo, no levantamos la voz por el temor, pero nosotros estamos organizados. Seguimos en pie de lucha y vamos a seguir luchando para que no haya más desapariciones ni más levantamientos".





Los habitantes de La Trinitaria están viviendo en un estado de constante temor, y la dirigente subrayó que el gobierno es consciente de la situación, pero no ha tomado medidas suficientes para contrarrestar la violencia que afecta a la comunidad. Los bloqueos y retenes en carreteras desde La Trinitaria hasta Chamic han contribuido al desabasto de alimentos, lo que agrava aún más la crisis.

Esta problemática ha persistido durante tres años y se agrava debido a la ubicación del municipio, que colinda con Frontera Comalapa, otro territorio con altos niveles de peligrosidad. La señora Hortensia Méndez enfatizó la importancia de actuar con urgencia para resolver esta situación y restaurar la paz en la región.

Lamentablemente, el miedo ha paralizado a la comunidad, y es necesario que se atienda esta problemática de inseguridad de manera inmediata. La señora Méndez concluyó su llamado al afirmar: "El miedo no debe detenernos. No denunciamos por el miedo, pero estamos decididos a que la inseguridad no siga avanzando en nuestro Chiapas".