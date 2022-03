En Ocozocoautla, ayuntamiento vende pipas de agua, denuncian

OCOZOCOAUTLA. En campaña, el ahora alcalde morenista prometió que una vez que ganara, el problema de la falta del vital líquido en los hogares Coitecos se acabaría, pero todo se quedó en promesa, porque la realidad es muy diferente.

Cabe mencionar que este problema es muy añejo, han pasado varios alcaldes, todos prometen lo mismo cuando andan en busca del voto, al ganar, se olvidan de lo que prometieron y la población zoque continúa viviendo el mismo detalle, la falta del agua corriente en sus hogares para el desempeño de las labores diarias y las necesidades de aseo.









Pero el actual alcalde Morenista si se voló la barda, porque aparte de que en casi en todo el municipio no tienen agua ni para lavarse las manos, el ayuntamiento está vendiendo pipas pero solo a personas que estén al “corriente” con sus pagos ante esa Sapam.

La pipa de 3 mil litros vale 125 pesos, la de 5 mil, 300 y la de 10 mil, 400, pero solo a personas que cumplan con los “requisitos” antes mencionados, o sea que aparte de que a las familias Coitecas no les llega el agua, el flamante alcalde Javier Alejandro Maza Cruz, quiere que aun así la gente pague un servicio que no están utilizando.





Lee también: Realizan el desazolve del Río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez





“Nosotros creímos que por ser Morena el partido que ganó acá en Coita las cosas iban a ser diferentes con la famosa 4T pero nos equivocamos de la peor manera, porque este presidente está haciendo negocio con nuestra necesidad, en vez de regalarnos agua en pipa nos la vende, y no todos podemos comprar, sino solo el que no deba ningún recibo, y creemos que no se vale, deberá de apoyarnos en vez de hacer negocio”, dijo un habitante coiteco.