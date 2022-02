En San Andrés Larráinzar, celebrarán el Día Internacional de la Lengua Materna

San Andrés Larráinzar, Chiapas.- Desde el municipio de San Andrés Larráinzar, anunciaron el programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, el próximo 21 de febrero.

A 26 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés en este municipio, entre el gobierno federal, el EZLN y la ex CONAI, vuelve a ser el epicentro pero ya no de armas si no de cultura, señaló el director de Celali Sebastián Patishtán Méndez.

"26 años después de la firma de San Andrés que se dio en el año de 1996, este es un municipio de todo el estado de Chiapas donde conviven dos municipios, el autónomo y el constitucional, por eso la relevancia para nosotros es venir a este lugar", dijo.

Indicó que fueron 275 puntos de acuerdos del cual emanaron un sin fin de reformas, creación de leyes secundarias para atender a los pueblos indígenas de Chiapas y de México.





En conferencia de prensa realizada en el parque central de este municipio anunciaron que las diversas actividades culturales, iniciarán a partir de las 10:00 de la mañana hasta las 16:00 horas, los días 20 y 21 de febrero.

El evento iniciará con la música tradicional de Vabajometik de San Andrés, después el acto inaugural presidido por el director de Celali Sebastián Patishtán Méndez, Maritza Concepción Maranto Zepeda, directora de Coneculta e Ignacio López Gómez, presidente municipal.

Destaca el conversatorio "Voces de mujeres", así también el encuentro artístico donde participarán músicos y danzantes de Zinacantán, Chalchihuitán, Chanal y San Andrés Larraínzar.

El día 21 de igual manera, habrá una muestra de la creación artística, conversatorio "Educación y Cultura". Durante los dos días se realizarán expo artesanal, exposición de obras de pintores indígenas, muestra gastronómica y la exposición editorial, talleres colores de la diversidad y jugando a la lectura.