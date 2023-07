En Chiapas prevalece un vacío de autoridad: Obispo de la Diócesis San Cristóbal

Monseñor Luis Manuel López Alfaro obispo auxiliar de la Diócesis San Cristóbal de Las Casas criticó al gobierno quien manifestó que en el estado de Chiapas hay un vacío de autoridad, esto por los constantes ataques que se han registrado, la ciudadanía camina con miedo en las calles y carreteras.

“Marcha peregrinación por la verdad, la justicia y construcción de la Paz”, es el nombre de la peregrinación que se llevaron a cabo en San Cristóbal de Las casas, por feligreses de la Diócesis de San Cristóbal, y en un comunicado dijeron que es sumamente importante conectarse en este momento con las comunidades para buscar la paz en México y Chiapas”, cita el escrito.

Indicaron que en Chiapas la violencia está desenfrenada porque existen balaceras, asesinatos, homicidios, encarcelamientos injustos, existen la fabricación de delitos y tortura de los pueblos originarios; “basta de tráfico de personas, basta del incremento de los precios de la canasta básica, basta a la Militarización de nuestros territorios en el campo y la ciudad, que garanticen la seguridad, justicia y paz es el que necesitamos en San Cristóbal de las Casas y que en estos momentos no escuchan ni solucionan la problemática actual”.

Al respecto, el obispo auxiliar de la Diócesis de san Cristóbal Luis Manuel López Alfaro en entrevista dijo que la gente no sabe a quién acudir, el pueblo no cuenta una respuesta favorable para solucionar el problema que tiene Chiapas.

“En Chiapas hay un vacío de autoridad muy terrible, la gente no sabe a quién acudir, tienen miedo salir de sus casas, la autoridad está para defender a la gente, hay un vacío muy grande ahí, hay mucho dolor en la gente y ya no haya para dónde irse, el problema es la impunidad, pues aún lo de Acteal según hubo Justicia aparente, pero únicamente es para tapar el ojo al macho y al final sigue las cosas iguales y eso hace la violencia y sigue repitiendo al no haber justicia”, señaló el obispo auxiliar Luis Manuel López Alfaro.