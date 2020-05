En San Cristóbal se continuará con el cierre de negocios no esenciales

San Cristóbal de Las Casas.- El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de la Secretaria de Salud en la región Tseltal-Tsotsil, Octavio Alberto Coutiño Niño, invitó a los empresarios de bares y establecimientos de esparcimientos continúen contribuyendo a la Sana Distancia como se ha recomendado a nivel nacional, esto ante la postura de algunos que han anunciado reiniciar con sus actividades el próximo lunes 4 de mayo, por las pedidas que le ha generado y el quiebre de algunos establecimientos.

“Es invitarlos a continuar en el tema de la jornada de Sana Distancia y recordar que estamos en una alerta sanitaria a nivel nacional, estatal y distrital, aquí es seguir trabajando con lo mismo, tengo claro que el trabajo en equipo que estamos realizando con este sector económico que se tiene en la región y San Cristóbal, se ha hecho conciencia y se ha trabajado de manera clara, conjunto, y se han hechos las indicaciones pertinentes para continuar con establecientes esenciales y los no esenciales cerrados”, dijo.

#QuédateEnCasa y atiende las recomendaciones sanitarias. @SSalud_mx pic.twitter.com/OBz8BGFklD — COFEPRIS (@COFEPRIS) April 24, 2020

En entrevista dejó ver que se debe continuar las recomendaciones expuestas en el diario oficial y seguidos de los lineamientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para la no apertura de los establecimientos, y quienes no lo acaten o realicen de manera irregular son visitados y si en un lapso de 24 horas no acatan el cierre, son acreedores a sanciones conforme a derecho.

Coutiño Niño, adelantó que iniciarán nuevamente en esta tercera fase de la pandemia, recorridos y visitas a negocios que aún están abriendo para pedirles el cierre y respeten la disposición oficial federal, y evitar las sanciones.

Y es que a pesar de la implementación de la Ley Seca, son cientos las personas que se les ve por las calles de San Cristóbal en completo estado de ebriedad, por lo que se alude existen negocios vendiendo bebidas embriagantes de manera irregular.