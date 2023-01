Artemio de 80 años, antiguo artesano que hoy predica el evangelio católico parra subsistir

San Cristóbal de las Casas.- Artemio de 80 años de edad al visitar su humilde domicilio ubicado en el barrio de San Antonio en el cerrito de San Cristóbal de Las Casas, en una plática dijo qué nació un 26 de mayo de 1942 y que actualmente cuentan con 80 años de edad, dijo que fue albañil y también fue artesano el cual no pudo explicar qué tipo de trabajos se dedicaba, Don Artemio persona de avanzada edad con bigotes y barbas largas vive con sus hijos, dos varones y dos mujeres.





Mencionó que es gracias al evangelio católico que desempeña logra obtener un poco de comida que la gente le proporciona / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Por insólito o extraño que parezca, esta familia es compuesta por 4 personas y de escasos recursos económicos oriunda de Comitán, pero que radica desde hace casi cuatro décadas en la ciudad de San Cristóbal, habita en una humilde y precaria vivienda en las inmediaciones del cerrito de San Cristóbal de Las Casas a un lado del barrio de San Antonio, bajo paredes y techo de madera en deplorables condiciones que rodea su entorno con una vegetación exhuberante.









Con autorización de Don Artemio algunos medios entraron al domicilio, pero es difícil penetrar y salir del lugar, el jefe de la familia de nombre Artemio, de aproximados 80 años de edad, comenta que dentro de su propiedad hay un fogón que le sirve a sus moradores, tiene una cocina, un pequeño espacio para refugiarse y un sencillo sanitario para sus necesidades fisiológicas.





En San Cristóbal Señor Artemio sobrevive de predicar la palabra a sus 80 años / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Al ser cuestionado de cómo sobrevive, dijo sonriente que es gracias al evangelio católico que desempeña logra obtener un poco de comida que la gente le proporciona, aquí en San Cristóbal no cree en la palabra de Dios, por lo que sale a otros lugares a predicar y que la gente logra reunirlos y predica la palabra de Dios y es ahí donde les da un pequeño apoyo económico y así sobrevive.





Tiene una cocina y un pequeño espacio para refugiarse / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Al preguntarle si trabajan sus hijos, no supo comentarlo porque a sus 80 años algunas palabras no escucha pero aseguró que él se encuentra sano y qué se encuentra feliz afirmando qué no cuenta con ningún apoyo de los gobiernos pero el se encuentra feliz viviendo en el techo que compró desde hace muchos años al llegar a San Cristóbal de Las Casas.





"Yo me encuentro bien no tengo ningún apoyo, yo predico la palabra de Dios, aquí en San Cristóbal no me creen cuando predico la palabra por eso salgo a predicar el evangelio católico en otro lugar y ahí la gente se reúne, les gusta escuchar la palabra de Dios y me regalan algo de dinero y es así que salgo adelante, aquí vivimos dos hombres mis hijos y dos mujeres pero estamos bien, a veces salgo a caminar y luego regreso", señaló





Mencionó que es gracias al evangelio católico que desempeña logra obtener un poco de comida que la gente le proporciona / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Finalmente, dijo qué desde que llegó a San Cristóbal de Las Casas compró los terrenos que estaban muy baratos, pero ante falta de dinero no pudo construir una buena casa y qué cuenta con agua potable y un baño pequeño para hacer sus necesidades fisiológicas, "hasta ahora Dios no me ha llamado y algunos la mayoría ya se fueron pero yo sigo aquí y voy a continuar predicando la palabra de Dios".





