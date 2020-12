En San Felipe Ecatepec piden más atención a la Salud

San Cristóbal de Las Casas.- Marcelino Francisco Vázquez Pérez, Agente Municipal de San Felipe Ecatepec, dio a conocer que a su comunidad le hace falta más servicios de salud, por lo que asistieron a la Sesión Ordinaria de Cabildo a solicitar a las autoridades apoyo, e invitarlos a que hagan un recorrido para que conozcan sus necesidades, ya que en lo que va del trienio no han sido tomados en cuenta.

Durante la audiencia de este martes, comentó que se sienten preocupados, ya que no han sido atendidos por las autoridades municipales, "realmente nos preocupa porque tenemos muchas necesidades, como ampliación de calles, drenaje, internet, porque con la pandemia muchos jóvenes han tenido que abandonar la escuela, electricidad, agua potable, campañas de salud, entre otras cosas".

"Necesitamos prevenir el cáncer, muchas mujeres han muerto sin saber de qué o por qué, realmente no tienen en recurso necesario allá en San Felipe para hacerse los estudios para el cáncer de mama, enfermedades en general, no se ha podido porque no tienen suficiente dinero para poderse atender", agregó.

Asimismo, dijo que han pedido se mire a San Felipe, ya que es la entrada a San Cristóbal, es un pueblo grande, "necesitamos apoyo a los policías auxiliares, no percibimos ningún apoyo de nadie, los policías tienen mucho trabajo, pero no les han dado ni un curso para que puedan hacer su trabajo".

"Tenemos mucha gente expuesta al frío, nuestros ancianos, casas de tablas donde se filtra el frío y ellos no pueden abrigarse, necesitamos cobijas, despensas, entre otros apoyos".

"Lo que urge es una casa de salud, es necesario, realmente hay gente que no cuenta con ningún recurso, no tenemos algo para ver alguna necesidad, algún problemita, no que tenemos que bajar a San Cristóbal, entonces es necesaria una casa de salud, nuestro domo, nuestras calles, todo eso es necesario, pero realmente en esta administración no hemos tenido ningún beneficio por parte de las autoridades", concluyó.