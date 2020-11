En SCLC no habrá Fiesta Popular de la Virgen de Guadalupe

San Cristóbal de Las Casas.- El sacerdote Guillermo, encargado de la Parroquia de Guadalupe dio a conocer que la Fiesta Popular del Barrio de Guadalupe, que se realiza todos los años del 30 de noviembre al 12 de diciembre, "ha quedado cancelado", por lo que no se nombró a la Junta de Señores y tampoco a la de Señoras, pues no se permitirá la instalación de juegos mecánicos, ni puestos de venta.

En una conferencia virtual, dio a conocer que se ha cancelado también la misa de las antorchas que se hace el 30 de noviembre y también el recibimiento de las mismas el día 12 a partir a las 3 de la tarde, "tampoco habrán peregrinaciones, ni los carros alegóricos y recorrido de la virgen de la Plazuela de Guadalupe hasta el Puente Blanco y de regreso".

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

“Simplemente va salir una procesión, un solo carro en las calles de nuestra parroquia de Guadalupe y la Calzada de La Garita, no se va recorrer todo lo que antiguamente se hacía, por este año, también hemos decidido para que no se vaya a realizar la peregrinación de los niños que se visten de Juan Diego, los que gusten venir con sus hijos a recibir la bendición a los pies de la Virgen lo pueden hacer el primero de diciembre hasta el 10, pero no en grupos, de forma ordenada”, explicó.

El Padre Guillermo reiteró a tener cuidado con los niños, personas mayores, enfermos, “no queremos vaya haber alguna contaminación, le decimos a los comerciantes que tomen conciencia, no va haber puestos, ni en la Real de Guadalupe, ni en las gradas, ni en la plazuela”.

Por último, dijo que en la parte del templo no va haber fiesta, solamente la celebraciones religiosas, misas, rosarios, el jubileo, la procesión de altares, y otras actividades, como la bajada de la virgen, la mudada, “con mucha prudencia, con poca gente, habrá en el templete del barrio algunas marimbas para que no esté muy triste pero con mucha precaución”.