En SCLC piden al gobierno actúe por daño a humedales

San Cristóbal de Las Casas.- "Estamos haciendo el llamado al gobierno que actúe por el grave daño que le están haciendo a los humedales, esto se viene dando desde el gobierno de Cancino que otorgó cambios de uso de suelo, hemos denunciado el daño a nuestras fuentes de agua, la Colonia Bienestar Social se encuentra dentro del polígono de protección".

Asi lo dijo Nicolás Gómez Velasco, quien con integrantes de colonias y barrios del sur de esta ciudad realizaron un pronunciamiento por la defensa de los humedales en el marco del Día Mundial de la Tierra, dónde además llevarán el mensaje de hacer conciencia a la Cumbre Mundial del Cambio Climático que se realizó este mismo 22 de abril en Washington, Estados Unidos.

Municipios Ambientalistas lanzan SOS a cumbre climática en EUA

En conferencia de prensa dijo que la cumbre convocará a 40 líderes del mundo, donde se expondrá el tema de los humedales y el exhorto a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.

Recordó que han interpuesto varias denuncias a las instancias ambientales correspondientes pero no hay ninguna solución y la destrucción de los humedales continúa y es que dijo no están en contra de los propietarios, pero es importante hacer conciencia sobre la importancia de estos espacios naturales que surten de agua a la ciudad.

Finalmente, comentó que cuentan con todos los expedientes de las denuncias interpuestas y la construcción en humedales no se detiene "no es posible que no tengan una agenda ambiental, nosotros hacemos campañas de limpieza, reforestación, hemos defendido los humedales, y vamos a seguir haciendo acciones".

Llaman a hacer conciencia

Aprovechando que la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) es sede de la vacunación para docentes, vecinos de la zona sur realizaron una denuncia con la finalidad de visibilizar la importancia de conservar los humedales de montaña de María Eugenia.

“La denuncia es con la finalidad de hacer conciencia en el cuidado de los humedales, como de su importancia en la prevención de las inundaciones, además de aportar el 70% de agua para consumo humano, elemento fundamental para prevenir la pandemia, al cumplir con el lavado de manos parte de las medidas sanitarias para cortar la transmisión de la Covid-19”, señalan en un comunicado.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Además aseguran que los humedales de montaña brindan servicios ambientales que ayudan a detener el deterioro ambiental, es urgente la protección de las fuentes naturales del vital líquido del valle de Jovel.

“El llamado a las y los maestros de todos los niveles educativos hacer conciencia en el cuidado de los bosques, montañas, sumideros, ríos y los humedales ecosistema de importancia para la ciudad y el planeta”.