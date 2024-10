En su nivel el lago artificial en San Cristóbal para preservar al pez endémico "Popoyote"

El pez endémico de San Cristóbal de las Casas, “Popoyote”, anteriormente conocido como Profundulus hildebrandi, y cuyo nombre científico actual es Tlaloc hildebrandi, también llamado escamudo de San Cristóbal, es una especie de pez teleósteo endémica del valle de Jovel que mide entre 2 y 13 centímetros. Sin embargo, debido a las altas temperaturas que se registró este año, y la contaminación de los humedales que registran, decenas de ejemplares han muerto.

Al respecto, Jesús Carmona de la Torre, científico de Ecosur en san Cristóbal de las Casas, en entrevista dijo que la laguna artificial se secó en temporada de estiaje, muchos de los peces llamados “Popoyote” murieron varios, afortunadamente este día existen muchos en el Lago Artificial ubicado dentro de los humedales de María Eugenia, el lago está totalmente llena, mientras los visitantes entran para conocer al Pez Popoyote.

Se han recolectado peces Popoyote en el parque los humedales / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

“Yo les puedo asegurar que sus muertes si hubo, pero no es un problema del parque, sino un problema del estiaje, el período de meses que estuvo seca la Cuenca de San Cristóbal en donde no llovía fue muy prolongado, y esto ocasionó la muerte de los peces, más la falta de mantenimiento del parque algunos peces murieron pero la mayoría está hoy en día en el mismo de los canales, ahí están, fluyen por ahí afortunadamente, con estas abundantes lluvias creo están en recuperación todavía, no se han terminado los Popoyotes”, señaló.

Además, dijo que se han recolectado peces Popoyote en el parque los humedales, en el este canal se pueden encontrar los Peces Popoyote, “sabemos que hay serios problemas, pero veamos el impacto en esa zona de la Unich, arrastran los bancos de arena que vienen de la parte alta y que influye hacia la parte baja de San Cristóbal, van rellenando los humedales y esos perjudican mucho y luego nuestra actividad humana provoca entre otras cosas de desviaciones de desarrollo de ríos y canales y finalmente tenemos problemas de inundación, pérdida de flora y de fauna”.

“En este momento el Lago Artificial, está en su capacidad, no está seco, los canales están muy bien, están totalmente lleno, la Laguna de la Albarrada en María Auxiliadora hay una Laguna de Reservorio y ahí están los Peces Popoyote, afortunadamente en esta temporada de lluvia creció el nivel de los humedales, pero si se modificó mucho porque mucha gente hicieron sus casas cerca de los humedales y esas casas trajo consecuencias, los animales que vive tienen problemas, hay que atenderlos para conservarlos”, concluyó.

