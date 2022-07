Con los tacos no, anuncian aumento al precio de la tortilla

A partir de los primeros días de agosto subirá entre 1.5 y 2 pesos el precio del kilogramo de tortilla en Tapachula, derivado a los constantes aumentos de la materia prima e insumos para la elaboración de este producto esencial en la mesa de las familias.

El presidente del consejo de Industriales de la Masa y la Tortilla en Tapachula, Alejandro Ricaldi Jiménez, afirmó que es insostenible mantener el precio, por lo que el kilogramo de este producto pasará de 20 a 22 pesos en las más de 400 tortillerías que hay en la ciudad.

Dijo que este ajuste será a nivel nacional debido al segundo incremento de precio de la harina en lo que va del año, cuya tonelada pasará de 15 mil 400 pesos a 16 mil 750, es decir, la tonelada de esta materia subirá mil 350 la tonelada.

/ Foto: Cuartoscuro

Señaló que también otros insumos han subido de precio, como el caso de las refacciones y antiadherentes para las maquinarias que en lo que va del año han tenido un incremento de más del 35 por ciento.

Detalló que en el caso del gas lp la variante ha sido en centavos pero no ha sido muy significativa, sin embargo, lo que les pega drásticamente en el bolsillo de los empresarios es el aumento de la harina y de otros insumos, por ello, es insostenible mantener el precio del kilogramo de tortilla, ya que desde hace meses operan en números rojos, debido a que los industriales habían absorbido esos aumentos.





"Actualmente estamos en el proceso de costeo para determinar cuanto subirá el precio del kilogramo de la tortilla en Tapachula, en este momento no tenemos un precio real porque no queremos especular, pero estimamos que el incremento será entre 1.5 y 2 pesos, porque no queremos lacerar más el bolsillo de las familias", sostuvo.

Indicó que Tapachula será la ciudad donde se comercializará más barato el kilogramo de tortilla, ya que hay zonas del estado y del país en donde este producto se venderá entre los 25 y 28 pesos, ya que no están en condiciones de sostener el precio.

/ Foto: Cuartoscuro

Mencionó que el ajuste en Tapachula será justo y sensato, sin que afecte de manera drástica el bolsillo de las familias, quienes enfrentan una situación complicada por la crisis económica y la inflación que ha repercutido en la escalada de precios de la canasta básica.

Cabe hacer mención que el último aumento en el costo del kilogramo de tortilla en Tapachula se registró en el mes de febrero de 2022, cuando el producto pasó de 19 a 20 pesos.