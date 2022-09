En tramo Las Limas pobladores caminan sobre lodo, vehículos imposible de transitar

Tras un video compartido por parte de Rocio González Ramos, la población en el estado de Chiapas comenzaron a preocuparse por la situación en la cual se encuentra el tramo Las Limas ubicado cerca del municipio de Chiapa de Corzo y es que el lugar se encuentra lleno de lodo, siendo un sitio difícil para pasar caminando e imposible para transitar en vehículo.

Las autoridades de Protección de Civil de Tuxtla Gutiérrez recomendaron no transitar esos tramos cuando se encuentre en temporada de lluvia, debido a la que las corrientes aumentan y que es una zona de peligro para aquellos que transitan; a pesar de ser un lugar perfecto para vacacionar lo mejor es no asistir según comentan las autoridades.





“Lo mejor es no ir, si vas a tomar la ruta para ir a otros lugares como Chiapa de Corzo, quizá sea entendible pero para vacacionar por ahora no es recomendable, lo mejor es evitar la zona pues las corrientes aumentan en esta temporada” Adrian Vazquez, P.C.

Sobre el video que se hizo viral, las autoridades mencionaron que las personas atravesaron con bien y no hubo reporte de accidentes en el lugar, no obstante afirman que no hay que arriesgarse en el sitio pues existen muchos más sitios para vacacionar y también múltiples rutas para llegar al destino.