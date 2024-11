En Villa las Rosas apuestan por el uso de energías renovables

El municipio de Villa Las Rosas, ubicado en la región de Los Llanos de Chiapas, es habitado por más de 30 mil personas. A este lugar antes se le conocía como Pinola, que en lengua tseltal significa "Tierra de extranjeros". Aquí la ciudadanía se dedica al campo, por estar cerca a un municipio cañero la mayoría de los habitantes trabaja en el cultivo de la vara dulce, siembra maíz, vende carbón en la parte alta y la ganadería. En este inicio de zafra cerca de mil 500 productores salen a diario a trabajar para llevar el pan diario a sus hogares.

En este lugar también se encuentran ruinas inexploradas llamadas "Pueblo viejo", así como "El vertedor", siendo este último lugar la principal fuente de agua que abastece al municipio, así como uno de los lugares donde se celebra el Día de Muertos con cabalgatas, carreras de caballos y juegos mecánicos, además de las tradiciones en el panteón municipal.

Desde el inicio del trienio 2021-2024 tomó posesión José Antonio Orantes Noriega, quien inició una serie de proyectos sustentables que buscan reducir el impacto ambiental mediante el uso de energía solar y vehículos eléctricos en sus servicios públicos. Actualmente el alcalde fue reelecto para continuar con estas acciones que están logrando ahorros en costos energéticos y disminuyendo las emisiones contaminantes, beneficiando a la economía municipal y al medio ambiente.

Con la instalación de 688 paneles solares en instalaciones clave como el Palacio Municipal, el DIF y estaciones de bombeo de agua potable, Villa Las Rosas ha logrado que una parte significativa de su consumo eléctrico provenga de energía limpia. Esto ha reducido gastos de electricidad y al mismo tiempo, minimiza la dependencia de fuentes de energía convencionales.

Uno de los proyectos más destacados es el de las nuevas patrullas eléctricas, que operan con una base de carga propia y son alimentadas por una red de paneles solares. Esto permite que el municipio reduzca su impacto ambiental al disminuir el uso de combustible en su parque vehicular de seguridad pública, además de motocicletas eléctricas como medio de transporte en beneficio del personal de seguridad para el traslado de su casa a su centro de trabajo.

Además de las patrullas eléctricas, el municipio ha implementado la tecnología solar en el abastecimiento de agua potable a través del bombeo, así como las pipas de agua pertenecientes a Protección Civil, una ambulancia, y actualmente se encuentran en espera del camión recolector de basura completamente eléctrico, buscando otra gestión sostenible de la administración pública.

Entrevista a José Antonio Orantes Noriega, presidente municipal, dijo cómo inició el proyecto de sustentabilidad y en su convicción de buscar eficiencia encontró en el cuidado del medio ambiente la solución a ello.

"Iniciamos con vehículos eléctricos que no consumen combustible, ni aceite, ni tienen caja que usualmente llevan los vehículos de combustión, y en el tema de ahorro flotilla nos beneficiamos, obviamente cuando ya se logra la inversión de los carros eléctricos y se vuelve un ahorro este se designa para otros problemas del municipio", explicó.

Posteriormente, iniciaron con los paneles solares y después la electrolinera, alimentada por estos paneles solares, que ofrece carga gratuita a vehículos eléctricos, una medida que incentiva el uso de este tipo de transporte sostenible.

Dijo que la electrolinera, es la número 2 en el país y es la primera en su tipo en el Sureste de México ofreciendo servicio sin costo, siendo un ejemplo en el estado sobre cómo fomentar la movilidad eléctrica accesible para todos.

Con la sustitución de mil 755 luminarias tradicionales por lámparas solares en las zonas urbana y rural, el municipio busca la reducción del gasto energético, además de garantizar una iluminación pública más sostenible y eficiente.

Villa Las Rosas fue recientemente galardonado con el Premio Chiapas al Ahorro y Eficiencia Energética 2023, en reconocimiento a sus iniciativas en el uso eficiente de la energía y su compromiso con el desarrollo sostenible. "De hecho tengo un recibo de luz del alumbrado municipal de 42 pesos de la cabecera municipal, siendo uno de los municipios en Chiapas, en el país y quizás en Latinoamérica que a proporción ha tenido una super inversión en materia de iluminación, electromovilidad y sustentabilidad eléctrica", dijo el alcalde Orantes Noriega.

Con estos proyectos en beneficio al cuidado del medio ambiente, así como de la salud de los habitantes, buscan ahora apostarle a las viviendas, por lo que han comenzado con una prueba piloto con 5 mil estufas eléctricas, la cual se abastecen de energía solar, para reducir el uso de fogones con leña y con ello reducir el número de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC).

Infografía de la energía limpia / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Aceptación del uso fe energías limpias

Uno de los retos para el municipio ha sido que los habitantes puedan aceptar estas nuevas tecnologías pues están educados por costumbres, por lo que a través de los resultados en las pruebas piloto se ha dado la aceptación. Un ejemplo de ello es la prueba piloto de las parrillas eléctricas en donde ha dado resultado, pues les beneficia cocinar a través de ellas, ya que algunos se llevan hasta tres horas en recolectar la leña, además de que la salud de sus familias mejoraría.

En un futuro, el municipio de Villa de las Rosas busca ser electrosuficiente hasta en las viviendas e incluso en la actualidad la misma ciudadanía se está uniendo en la compra de vehículos eléctricos, así como motocicletas eléctricas. Esto está replicándose e incluso en otros municipios, así como en el mismo estado chiapaneco.

"Chiapas es de los estados más productivos del país en materia eléctrica y seríamos el Dubai de la electromovilidad, tenemos que apostarle sí o sí, e incluso Bochil, ya inició con patrullas eléctricas; La Libertad, también ya iniciaron pruebas piloto e incluso el estado con patrullas eléctricas (...) Hoy invertir en energías limpias con los efectos del cambio climático es una necesidad, ya no es un lujo", concluyó Orantes Noriega.

Opinión de un investigador de energías renovables

En cuanto al uso de paneles solares o energías limpias, Pascual López De Paz, investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Energías Renovables, explicó los beneficios y costos del uso de esta nueva tecnología. De acuerdo con el investigador, esta energía limpia es la que más contribuye al medio ambiente, así como a la reducción del calentamiento global.

Actualmente, el costo de paneles solares ha reducido en gran cantidad. Con información del investigador, este tiene un costo promedio de $5 pesos por watts. "Esto significa que en mil kilowatts (kW) es una inversión de 5 mil pesos, esto dependiendo la necesidad del usuario", comentó el experto.

Para ello, López De Paz aseguró que no hay un costo promedio pues primero el ingeniero tiene que ver la demanda del usuario, es decir, verificar la energía que necesita, dependiendo a cuánto quiere que ascienda su reducción, al 20 %, 50 %, 100 %. El costo suele ser mayor en la instalación, pues necesita de un inversor para que transforme la energía solar en energía eléctrica y posteriormente, interconectarse a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aunque en promedio calculó que para una casa podría usarse 2 kilowatts, reduciendo el costo hasta un 50 %, es decir, si pagabas 500 pesos en tu recibo de luz, ahora pagas 250 pesos, haciendo una inversión total de aproximadamente 25 mil pesos, ya incluyendo instalación, paneles solares, inversor y todos los accesorios para montar la estructura.

"Lo primero que hay que hacer es un cálculo de dimensiones, para ver cuántos kilowatts necesitará al día y los horarios en que va a laborar, además que la interconexión con CFE en ciudad elimina el uso de almacenamiento en baterías, lo que reducirá los costos", indicó López De Paz.

En cuanto a los costos de energía para cargar un vehículo, indicó López De Paz que aumenta, pero con la fotolinera o electrolinera puede reducir el gasto. La desventaja, comentó, es que los carros únicamente pueden cargarse de día, mientras que en la noche se tiene que almacenar la energía en baterías y eso podría aumentar el costo.

"La ventaja de usar paneles solares es que en todos lados hay energía solar, no emite gases de efecto invernadero, no hace ruido, no es contaminante, pero una de las desventajas que ven los usuarios en este momento es la inversión inicial, viéndolo caro, pero los paneles constan de una vida útil de 25 años, por lo que tu inversión se recupera de 3 a 5 años, y el resto te sale gratis", dijo López De Paz.

Preguntas y dudas en la población

Respondiendo a algunas preguntas que los usuarios se hacen acerca de un lugar poco soleado, ¿puede ser útil el panel solar? Explicó que sí es funcional, únicamente la potencia no es la misma, en comparación a un lugar que pueda emitir radiación solar con potencia, es decir, en días nublados y sin sol, lo que cambia es la potencia con la que trabaja.

Finalmente, una de las recomendaciones que refirió el investigador es que se compruebe la certificación de los paneles solares, pues actualmente al mercado han entrado productos chinos, esto no quiere decir que sean malos, pero el funcionamiento en comparación de un panel certificado es el funcionamiento que emite.

