Encuentran boa dentro de agujero donde se colocaría un poste

Berriozábal.- Una vecina del barrio Ampliación Linda Vista se llevó un buen susto cuando logró percatarse que una boa se escondía en un agujero que serviría para la colocación de un poste.

El incidente ocurrido en la 3ª sur entre 12ª y 13ª oriente llamó la atención de vecinos, quienes pidieron que no se le hiciera daño al animal y que mejor se pidiera la presencia de los servicios de emergencia.

Fue así que personal de Protección Civil acudió hasta el lugar de los hechos para verificar la situación, en donde vecinos les pidieron a los brigadistas que trataran de llevarse la serpiente a otro sitio, sin que se le hiciera daño.





Foto: Omar Ruíz | El Heraldo de Chiapas





De esta manera elementos de los servicios de emergencia trabajaron de forma cuidadosa para que el animal no los atacara y tampoco fuera lastimado, hasta que por fin lograron retirar a la boa del agujero en donde se resguardaba.

Autoridades de emergencia ratificaron que la boa no fue dañada y que se llevó hacia un espacio en donde no corra peligro y tampoco ponga en riesgo a la ciudadanía, estando en su hábitat natural, aunque se confirmó que no es una serpiente venenosa.

Lugareños agradecieron a la vecina que no atacó a la serpiente, además de reconocer que es necesario que los pobladores permitan a los animales seguir viviendo y llevarlos a hábitat naturales.