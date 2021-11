Endurecimiento migratorio pone en riesgo la cosecha de café: Ismael Gómez

El endurecimiento de la vigilancia por parte de la Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración (INM), así como el valor que tiene el Quetzal respecto al peso ha provocado que la mano de obra guatemalteca no ingrese, lo cual pone en riesgo la cosecha del café en el Soconusco.

El presidente de las cooperativas Unidos para Estar Bien, Ismael Gómez Coronel, afirmó que existe preocupación en productores del aromático grano en la zona cafetalera de Tapachula y municipios aledaños ante la dificultad para contratar mano de obra, lo cual enciende las alarmas al inicio del ciclo de producción 2021 - 2022.





Dijo que dónde repercute más la falta de trabajadores agrícolas provenientes de Guatemala es en las fincas cafetaleras, en donde anteriormente se llegaban a emplear hasta 3 mil jornaleros, sin embargo, ante la dificultad de entrar legalmente al país y a lo poco redituable que les resulta trabajar ante el valor de su moneda, propicia un escenario negativo.

Indicó que en el Soconusco hay aproximadamente 60 mil hectáreas dedicas a la producción del aromático grano, las cuales no podrán ser atendidas en su totalidad por la falta de mano de obra, por lo que temen pérdidas millonarias en este ciclo de producción.





Por años, la mano de obra guatemalteca llegaba al acopio del café/ Foto: Cortesía | Finca Hamburgo





Señaló que la mano de obra para los campos del Soconusco cada año se abastecía de comunidades de Guatemala, pero ante la paridad del peso frente al Quetzal, las familias que venían al corte del café dejaron se hacerlo, porque ganan más en su país.

Detalló que este es un problema que se ha venido sufriendo en los recientes años, sin embargo, para este ciclo de producción se agrava más porque se ha sumado el tema del endurecimiento de las políticas migratorias por parte de las autoridades.





En el Soconusco hay aproximadamente 60 mil hectáreas dedicas a la producción del aromático grano / Foto: Cortesía | Finca Hamburgo





Explicó que el no contar con mano de obra provoca que los productores dejen sus predios sin cortar el producto, porque no hay quien les apoyen y la poca gente que tienen no se dan abasto, por lo que la situación se vuelve desastrosa.

"Esto ha afectado severamente a los productores y no hay otra forma de solventarlo, ya que no se puede tecnificar el acopio del café, porque tiene que ser manual y si no hay mano de obra el grano se cae, lo cual viene agravar la crisis económica en el sector", abundó.