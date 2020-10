Enfrentamiento en la Comunidad Molino los Arcos

San Cristóbal de Las Casas.- Por lo menos 10 personas lesionadas fue el saldo que dejó un enfrentamiento la mañana de este domingo en parte de la Reserva Gertrude Duby, de esta ciudad, entre el grupo Localidad Molino Los Arcos y un grupo de personas quienes dicen ser simpatizantes del Ejército Zapatista de liberación Nacional (EZLN), cuando se disponía a revisar un predio donde mantenían tinacos de agua para dicha comunidad.





Un grupo de personas de 40, nos encontramos con un grupo que tienen armas, nosotros llegamos a dialogar y platicar con ellos pero no querían nada





“Un grupo de personas de 40, nos encontramos con un grupo que tienen armas, nosotros llegamos a dialogar y platicar con ellos pero no querían nada, nosotros seguimos en la postura que no queremos, no estaremos en la reserva, es del gobierno y ellos deben conservarlo, seguimos manifestando que queremos la Guardia nacional, esperamos la guardia nacional y nunca llegaron”, dijo uno de los representantes.





Municipios Habitantes de Bachajón piden a Alejandro Encinas el retiro de la GN





Narró que ellos llegaron hasta un predio donde pretenden construir un tanque de agua para verter a la comunidad, pero ya se encontraban en ese lugar un grupo de personas con palos, piedras, nos espantaron con arma de fuego que ellos usan, rifles, “nosotros solo subimos a trabajar por el tema del agua, sin embrago lo encontramos cercado y no permitieron acercarnos”.





Dejó en claro que ellos como pobladores de la Asociación Civil Tzobol Jucho´bil Ixum, han tratado de mantener y conservar la reserva, sin embargo es un grupo encabezado por Isaías Hernández Gómez, Manuel Gómez Hernández, Alonso German Pérez Mendoza (Alias el abogadito), Juan Hernández Gómez, quienes no permiten dialogar y los confrontan.





Urgieron la intervención de las autoridades competentes, para la instalación de la Guardia Nacional en la Comunidad Molino, para evitar agresiones, pues las detonaciones de arma de fuego pone en riesgo la vida de 5 mil habitantes distribuidos en más de 700 familias.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Desmienten las versiones de Fernel Gálvez Rodríguez, quien ha señalado que ellos quieren adueñarse de la reserva, cuando solo están tratando de ocupar dos o tres lotes para la instalación de un tanque de agua, “ahí había un tinaco pero ellos lo quitaron, ahorita no tenemos agua”.





Aseguran que Alonso German Pérez “alias el abogadito, se hace pasar por familiar del fiscal de la zona indígena, Gregorio”, lo cual se han enterado es completamente falso, por lo que piden se investigue si tienen permiso para portar armas por este fiscal o “quien los protege”.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas