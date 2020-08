Esconde nombre de empresas constructoras en programas de baches en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- La regidora presidenta de la Comisión de Protección Civil del Ayuntamiento, Claudia Sancho Aguilar, aseguró que el informe de fecha 13 de julio de 2020, y numero 2059-2020 en el que la Dirección de Obra Publica Municipal proporciona información referente al programa de bacheo en calles de San Cristóbal “quiero señalar que esta no esta completa y no tiene el soporte Técnico”.













La citada información que me hicieron llegar no se especifica el nombre de las empresas contracturas, se desconoce si cumplieron con la licitación de obras entre otros lineamientos, dijo.













Durante su participación en la sesión del cabildo virtual, detalla que el informe le señalan tres periodos de bacheo, comprendidos del 3 de enero al 15 de febrero de 20129, del 22 de febrero al 2 de julio de 2019 y del 1 de abril del presente año y hasta esta fecha, siendo el ultimo el mas cuestionable “porque significa que estuvieron trabajando en plena pandemia, lo que resulta aun mas inverosímil.

En el informe que le presentaron apunta incluyen lo relacionado a la mejora de banquetas, 2 específicamente en la segunda etapa, del cual “no queda claro de dónde obtuvieron el recurso o si forma parte del mismo programa de bacheo, aclarando que si dicha obra si es un beneficio, pero no cumple con la normatividad del uso de los recursos públicos”.









Sancho Aguilar urgió contar con toda la información referente al mejoramiento de las banquetas, bacheo y pavimentación de calles, expedientes técnicos , nombre de las empresas constructoras “si hubo licitación, si cuenta con la firma de los representantes de colonias, barrios y fraccionamientos que avalen las obras y los soportes técnicos”.

Señaló esta pendiente la designación de un nuevo director de obras publicas, ya que no ha sido solo una falta fragante a la ley si no una falta de respeto a la ciudadanía, ya que el trabajo que se esta realizando en el periférico norte, a la altura de la colonia Morelos y el del centro frente a la catedral “pero existen muchos más baches en al ciudad y no bajar la guardia”.