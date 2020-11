Espacios para artistas se van ampliando: Juan Chawuk

San Cristóbal de Las Casas.- El pintor Juan Chawuk consideró que conforme pasan los años, los espacios para artistas indígenas se van ampliando, lo cual es una buena oportunidad para su desarrollo personal e incluso académico, ya que la incursión de los jóvenes a diferentes disciplinas también ha incrementado, tal como lo hace actualmente el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), Jorge Luis Zuart Macías, al promover una exposición presencial y virtual.

“El arte siempre es una interacción constante, provoca eso y esto es el resultado, se produce por las interacciones religiosas, políticas, ideológicas, sociales, amorosas, emocionales, el resultado es eso, entonces el arte en Chiapas, en comunidades, no se da si no hay esa interacción, si no existiera esa manifestación del arte a través de esas interacciones, ya sea dentro de la comunidad o salga, va creando un proceso, su vida, hasta que ya uno se va”, dijo.

Juan Chawuk ejemplificó los espacios que ha abierto la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) como una plataforma, “unos se ponen felices, otros dicen que es algo que otras universidades han hecho, pero hay una posibilidad más y eso ya es una ventaja, son realidades que van ocurriendo y se va abriendo nuevos caminos”.

Resaltó que entre los artistas indígenas hay muchas conexiones, diálogos, aprendizaje, mucha actividad entre los jóvenes que se reúnen, pero hace falta crear un hilo conductor que se vaya nombrando como el arte chiapaneco, al tiempo de visitar la pagina http://artistas.unich.edu.mx/art/

“Porque a veces el tema del folklor y eso está etiquetado que es comercial, que hay intereses económicos, y no, el folklor puede ser tan comercial o tan propositivo, tan único, pero depende cómo se manifiesta, cómo se genera una nueva propuesta a través de esos elementos”, amplió.

Sobre el mural que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha ordenado quitar, dijo que es un trabajo que se encuentra en un lugar que no daña el patrimonio histórico, ni la cultura, ni a nadie, por el contrario es interesante y se deben ir creando nuevas propuestas.

Juan Chawuk develó un lienzo de 7 metros por 2.90 en el auditorio de la Unich, donde trata de la danza de la vida, la conexión mocrocósmica y la conexión más íntima, de cuestiones personales con la vida.