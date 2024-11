Estudiantes de la UBBJ levantan plantón en las instalaciones de la universidad, en San Cristóbal

Más de 200 estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), en San Cristóbal de las Casas, decidieron levantar el plantón que mantenían dentro de las instalaciones de la universidad, ubicada en la calle Ramón Larrainzar, del barrio de San Ramón en esta ciudad. La decisión fue tomada debido a que los estudiantes están próximos a egresar y, para no perjudicar las clases, optaron por entregar el inmueble, con la esperanza de regresar el próximo lunes a recibir clases de manera normal.

En entrevista telefónica, uno de los representantes comentó que, como estudiantes próximos a ser egresados, decidieron levantar el plantón que habían instalado desde el 7 de noviembre. Ese día, marcharon por las principales calles de la ciudad para exigir a la doctora Raquel de la Cruz Sosa Elizaga, directora general de la UBBJ, que se resolvieran sus demandas. Una de las principales exigencias es la construcción de instalaciones propias para la universidad, así como la otorgación de plazas automáticas para los egresados. En diciembre, se graduarán 273 médicos, pero solo existen 115 plazas para hospitales básicos comunitarios en el estado de Chiapas.

“Ya nos levantamos del plantón porque estamos próximos a ingresar y no queremos ser perjudicados en nuestras áreas de estudios. Por eso, el inmueble ya no tiene plantón ni clases. El próximo lunes podríamos regresar a recibir clases, pero nuestras demandas no fueron solucionadas. Somos 273 médicos y solo contamos con 115 plazas para hospitales básicos comunitarios del estado. Exigimos también que se permita el uso de un logo distintivo común institucional, elaborado por el organismo que representa a la rama médica, ya que en los hospitales de Chiapas es un requisito. El plantón ya se levantó para no perjudicar a los demás alumnos”, denunció el estudiante.

Finalmente, al realizar un recorrido por la universidad, se observó que las puertas principales estaban cerradas, no había personal trabajando en el lugar, ni presencia de los estudiantes. Se espera que las clases reinicien el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana, mientras tanto, sus demandas siguen sin ser resueltas por parte de la dirección general de la UBBJ, la doctora Raquel de la Cruz Sosa Elizaga.

