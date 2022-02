Evangélicos desplazados exigen que sean reubicados en San Cristóbal

A casi 10 años de haber sido expulsados de sus casas, por intolerancia religiosa, 28 familias de la comunidad San José Yashtinin municipio de San Cristóbal de Las Casas, exigen que sean reubicados, ya que es uno de los compromisos que hizo el gobierno del estado y del municipio de San Cristóbal de Las Casas, buscar un terreno para los desplazados.

Al respecto, María Dolores Hernández Bonifaz representante legal del grupo de desplazados, en entrevista dijo que un mes de junio de 2012 fueron expulsados 28 familias quién es actualmente viven en el barrio El Relicario ubicada en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas, la única demanda de los desplazados es la reubicación de las familias.





Lee más: Autodefensa El Machete se deslinda de los 21 desaparecidos en Pantelhó





"Ahorita están viviendo en una casa del barrio de El Relicario y que la renta está pagando el gobierno de la entidad, ellos ya no quieren regresar a su comunidad porque sería pelear nuevamente con los católicos, el gobierno se comprometió a reubicarlos y que el Ayuntamiento de San Cristóbal será el encargado de buscar los terrenos de 20x20, cuándo salieron de sus casas eran 28 familias pero algunos ya se casaron y ahora en total son 32 familias con 123 niños en total", dijo.

Por lo que exigió al gobierno del estado y el actual Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, resuelvan esta demanda de los evangélicos qué fueron expulsados de la comunidad San José Yashtinin por profesar la religión evangélica, eso fue el motivo de la expulsión de la comunidad.





A casi 10 años de haber sido expulsados de sus casas, por intolerancia religiosa, 28 familias de la comunidad San José Yashtinin municipio de San Cristóbal de Las Casas, exigen que sean reubicados



Vía: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/Lh1rbZ8opa — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) February 16, 2022





Por su parte, Virginio Cruz Vázquez representante de los desplazados dijo que las 32 familias ya no quieren regresar a sus casas porque empezaría de nuevo el problema con los católicos, por lo que exisgió qué se cumplan las minutas firmadas donde se comprometieron las autoridades a buscar un terreno de 20x20 a cada familia.

"Nosotros no tenemos trabajo, no tenemos tierras para trabajarlas, algunos niños salen a vender paletas para poder sostenerse en la casa donde está viviendo, pues el gobierno solamente está pagando la renta de la casa pero los alimentos los tenemos que buscar y comprar nosotros, pero así como no hay trabajo lo vemos muy difícil por eso exigimos que se cumplan las minutas firmadas para que seamos reubicados y tener nuestra casa propia, porque eso fue uno de los compromisos de los gobiernos", concluyó.