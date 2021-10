Evitan que FNLS coloque propaganda en postes de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) dieron a conocer que se sintieron agredidos por una persona que no les permitía pegar su propaganda combativa en la colonia Santa Cruz La Almolonga.

En un escrito, el FNLS explica que sus compañeros que participan en el plantón indefinido que mantienen en la Plaza de la Paz, salieron apegar carteles donde se exponen los rostros de los detenidos desaparecidos y de los presos políticos, acompañados de consignas.









“Cerca de la 1 pm en el barrio de Santa Cruz Almolonga, en la avenida principal una persona que salió de un establecimiento con tono prepotente abordó a nuestros compañeros que estaban pegando los carteles en los postes”, cuentan.

Los integrantes del FNLS argumentaron que no necesitaban permiso para exigir justicia y usar el derecho a la protesta, “sin embargo, su actitud provocativa hizo que no escuchara la información y comenzara de manera prepotente a decir que los detenidos desaparecidos no van a aparecer, ‘ya hubieran aparecido los 43’, ‘no van aparecer’”.

“Lo dicho por esta persona expresa muy bien la ideología reaccionaria que impregna el Estado a través de sus medios ideológicos de control social, es una opinión que avala la violencia contra el pueblo, la impunidad y el cometido de crímenes de lesa humanidad”.

Señalan que lo sucedido fue un acto de provocación e intimidación, “para tratar de que dejemos de realizar las actividades de difusión y protesta en la exigencia de justicia, presentación con vida de los detenidos desaparecidos, y libertad de los presos políticos”.

“A esto se le suma su actitud policiaca de esta persona por gravar y tomar fotografías a nuestros compañeros, es bien sabido que esta labor policiaca es para planear la represión selectiva contra el pueblo. A esta persona, como a cualquier reaccionario, provocador y agente del Estado les dejamos en claro que no vamos a desistir en nuestra lucha, por el contrario, ante las injusticias se suman más voces de lucha, nuestra jornada de actividades continua”, concluyeron.