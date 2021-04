Ex recluso señala irregularidades en el Cerss 5 de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Juan Carlos “N” ex preso del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal quien estuvo casi 3 años al interior del penal, y hace siete meses salió, aseguró existen presos con los privilegios “de meter armas de punta, cuchillos, desarmadores, navajas, y si no se los hacían en la carpintería”.

Aunque no recuerda el nombre del director que estuvo cuando fue recluido, en varias ocasiones fue señalado de insultar, y por eso era castigado y golpeado, y a pesar de que su familia interpuso denuncias ante el Ministerio Público, pues llegó al extremo de ser ingresado al Hospital de Las Culturas por las heridas en la cabeza que tuvo, nunca intervinieron y negaron el ingreso de los elementos del Ministerio Público.





Policiaca Mueren dos reos tras enfrentamiento en el Cerss 5 de San Cristóbal

Aseguró que en su estancia en la cárcel, conoció a José Alfredo, una de las personas que fue asesinada el pasado lunes en una riña al interior del penal, “conviví con él casi dos años, el no se metía con nadie y no se metía en problemas, le faltaba menos de un año para salir, no se vale las cosas que han hecho”.

Recordó que cuando se dio la desaparición del niño Dylan, una persona señalada de ser el culpable, perdió la vida y jamás se hizo justicia, por eso alzó la voz para que las autoridades intervengan, “y quienes tengan un familiar dentro, los protejan porque hay gente que viene de traslado, te golpean”.

“El director que estaba antes dejaba pasar drogas, el director recibía una cuota, tal como lo hace el director de ahorita, no podemos creer que no lo haga, yo estuve preso ahí, la persona que acaba de fallecer José Alfredo, lo conocí, era una persona de respeto. Llegue de traslado del Amate, me brindó la mano, fue un buen compañero”, dijo.

Al interior del penal afirmó hay personas que les dan el privilegio de tener televisión, “ahí te cobran una talacha que es cara, sufrí golpes y maltratos por parte del director, si te cobran una talacha el director le va por mitad, lo que les queda son los precisos como le llamamos, ellos cobran alrededor de 50 mil pesos, y si no lo pagan te hacen lavar el baño con ácido muriático, te golpean a cada rato, es de a diario que te tienen que meter en un tanque que es de desechos de comida, de ir al baño, no deberían de pasar porque estas recluido, el director te debe cuidar”.