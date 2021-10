Ex tesorero de San Cristóbal, se llevó el dinero de baños públicos

San Cristóbal de Las Casas.- Elia Vázquez Herrera, Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento, dejó entre ver que el ayuntamiento saliente de Jerónima Toledo Villalobos, específicamente del ex tesorero municipal, Alfredo De Jesús Pérez Díaz, hubo desvío de recursos, sobre todo por el cobro de baños públicos.

“El que limpio se encuentra no necesita de jabón para bañarse, que haga lo que tenga que hacer, si va acusar en falso que se abstenga a las consecuencias, no amenazo de vicio pero tengo pruebas de los desvíos de recurso que ellos han hecho con el dinero de los baños públicos que se ha cobrado, tengo las bitácoras de cobro y no es posible que en esta administración nos diga el ingeniero Mariano que toda la gente que había en baños, sale, la tenemos en el sindicato incluso, porque dicen que entregaban 70 mil pesos y 90 mil pesos mensuales, y eso no es cierto”, dijo.





Cuestionada en un noticiero local sobre una demanda que al parecer interpuso el ex tesorero municipal por la retención que le hicieron los trabajadores, la líder dejó en claro que no tiene miedo, ya que el tesorero específicamente de acuerdo a los reportes, no habría reportado sólo en el cobro de baños “un millón, más de un millón, 900 mil, 800 mil, cuando estaba bajo por la pandemia se entregó 780 mil pesos, tengo las bitácoras”.

Los baños públicos quedaron en malas condiciones pues no tuvieron mantenimiento / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Explicó que cuenta con las bitácoras, porque las trabajadoras le hacían llegar sus cobros, esto “por eficiencia, honradez, esmero, por el bien del pueblo”, pero por lo que argumentó, fue el Tesorero, quien se quedó con el recurso, ya que la administración entrante de Mariano Díaz, ha dicho que lo reportado a las arcas del municipio es de 70 mil mensuales únicamente.

Vázquez Herrera, les ha dicho que concesionó los baños públicos, porque los 70 mil pesos recaudados por los baños públicos, no alcanza ni para el mantenimiento, cuando lo cierto es que el recurso ascendía al millón de pesos.