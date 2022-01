Exige la IP desarticular bandas delincuenciales

“Luego de los hechos violentos en donde perdió la vida un chofer que de acuerdo a los primeros indicios podría tratarse del llamado “cobro de piso” de una banda delincuencial, la Iniciativa Privada de Tapachula alza la voz y exige a las autoridades incrementen los operativos y garantice la seguridad pues la misma situación ya se ha vivido en Escuintla, Acacoyagua y Mapastepec.

María Eugenia Moreno Mendoza,presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación(Canacintra), mencionó que la ciudad está teniendo un inicio de año difícil por el incremento de asaltos, robos y homicidios.

“La preocupación como ciudadanos o empresario es que las corporaciones no están poniendo la atención necesaria y los delincuentes están ganando terreno”, expresó.

Tapachula ha tenido escenarios de violencia creados por las pandillas centroamericanas conocidas como MS-13 y Barrio-18, como lo ocurrido hace 17 años cuando irrumpieron en un desfile del 20 de noviembre y también como hace cinco años con los saqueos.

Presuntas células delincuenciales buscan “cobrar piso” a transportistas en la región costa de Chiapas / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

“Están volviendo las amenazas, las extorsiones y no vemos voluntad política para que estos problemas terminen. Realmente la estamos sufriendo como ciudadanos y como empresarios de la ciudad”, expresó.

Puntualizó que no se debe permitir que las pandillas o grupos delincuenciales “cobren piso”, ya que si se permite seguirá avanzando a otros sectores productivos.

Aníbal Núñez Mejía, secretario de la Asociación de Empresarios del Centro de Tapachula (Procentro), destacó que antes se tenía una percepción de inseguridad, pero ahora se está viviendo con los lamentables hechos que están pasando en la ciudad.

“Ahora todos caminan inseguros en la ciudad, pues así como le pasa a un combista, le pasa a un ciudadano, a un estudiante o a una mujer”, manifestó.

Pidió a las corporaciones de los tres órdenes de gobierno actúen contra quienes extorsionen, para evitar que esto se extienda a negocios del centro histórico de Tapachula.

Por su parte, choferes de unidades colectivas platicaron para Diario del Sur que están trabajando con miedo por lo ocurrido pues no han recibido apoyo de sus patrones o dueños de placas; al tiempo de citar que como choferes no ganan mucho, no tienen seguro de vida ahora que murió su compañero se evidencia cómo queda su familia desamparada.





“Los choferes trabajamos desprotegidos, con el Jesús en la boca y temor que en cualquier momento nos pase lo mismo que nuestros compañeros”, externó un conductor de la ruta Indeco.

Puntualizó que lo que pasó a su compañero fue con mucha violencia y saña, por ello están pidiendo más seguridad, constante patrullaje, activación de cámaras C5 y revisión a las pasajeros.

Tras la protesta y el paro de labores de los choferes ayer lunes, las autoridades han desplegado un operativo sin poder dar con él o los responsables de los hechos violentos en contra de dos trabajadores del volante.





Otros intentos de extorsión en la zona costa

Cabe recordar, que hace algunos meses en la zona Costa, específicamente en Escuintla, Mapastepec y Acacoyagua un grupo delincuencial mató a otro chofer del transporte público por presuntamente tampoco pagar la "cuota" y se sabe también quemaron una colectiva.

En aquella ocasión también se habló que células delincuenciales habrían buscado establecer el llamado “cobro de piso o cuota” a los transportistas en la modalidad de taxis y combis, a quienes pretendían cobrar mil a mil 500 pesos por dejarlos circular.

Tres municipios en la Costa se vieron afectados anteriormente con intentos de cobros de cuota / Foto: Amílcar García | Diario del Sur

Recordaron que ante las denuncias intervino el grupo anti pandilla, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y Fiscalía General del Estado (FGE), para capturar a integrantes de la MS-13 y Barrio 18, que venían operando contra transportistas en estos lugares y se habían refugiado.

Por lo que tras los hechos violentos registrados en Tapachula, temen que en los municipios arriba escritos se vuelvan a repartir los delincuentes y se desestabilice nuevamente la paz y tranquilidad de los conductores del servicio público.





