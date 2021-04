Exigen atención locatarios del mercado Soconusco

Locatarios del marcado Soconusco, más conocido como de la estación, exigieron atención integral al ayuntamiento de Tapachula, ya que los tienen en total abandono desde hace años y nadie los voltea a ver.

Los inconformes aseguraron, que se requiere que se repare el techos antes de que inicie la temporada de lluvia, se repare el piso, así como el drenaje y que no se incremente el precios del servicio de los baños.

Aseguraron, que sus impuestos y lo que ingresa del pago de los baños no se han reflejado en mejoras de este mercado que se está cayendo a pedazos y nadie hace nada al respecto.

Señalaron, que las autoridades municipales tiene conocimiento de la problemática que viven, pues han metidos solicitudes y oficios, pero hace caso omisos a las peticiones de los locatarios de dicho mercado.

Municipios Aumentan ilícitos en zona de mercados de Tapachula: Comerciantes

Fernando Yax, locatarios del mercado, mencionó que sólo por el ingreso de los baños son alrededor de mil 500 que ingresan al día y desconocen a donde van a parar esos recursos económicos, porque no se ven en las mejoras de la infraestructura de inmueble.

Aseguró, que el encargado de dicho mercado le quieren aumentar el precio para ingresar a los baños y se oponen, pues no se ve en la mejora del mercado.

Ahora nos quieren cobrar tres pesos para entras a los baños y no nos oponemos a que incrementen un peso más, pero primero que arreglen el techo, drenaje, pisos y los baños que estén limpios”, expresó.





Foto: Alejandro Gómez | Diario de Sur





Añadió, “le hemos dicho al administrador del mercado y nos dice que no puede hacer nada, le hemos comentado al encargado del mercado y nos responde que no le compete y hemos mandado oficios al ayuntamiento y no nos responden”.

Destacó, que el mal estado del mercado afecta a más de 350 locatarios del mercado Soconusco, que luchan para poder sobrevivir a los afectación que ha provocado el coronavirus en la ciudad.

Librado Morales Sánchez, también locatarios, pidió la intervención del gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas, ya que nadie de las autoridades municipales les quiere hacer caso.





Foto: Alejandro Gómez | Diario de Sur





“Nosotros hemos escuchado que el gobernador ha instruido a los alcaldes de Chiapas atender las demandas de los ciudadanos, pero en Tapachula hacen todo lo contrario”, abundó.

Finalmente, dijo que en ese mercado están unidos como comerciantes y que no tiene ningún líder por si alguien quiere salir a decir lo contrario.