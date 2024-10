Exigen reparación de carretera en zona norte de Chiapas

Habitantes de varias comunidades de diversos municipios de la región norte de Chiapas denunciaron que las autoridades no se han preocupado por buscar una solución a la carretera afectada por la depresión tropical Nadine, que dejó severos daños en las vías de comunicación. Algunos deslaves aún no han sido atendidos, y las toneladas de tierra y rocas desprendidas de los cerros representan un peligro para los automovilistas.

Los habitantes de los municipios de Chilón, Tumbalá, Yajalón, Tila, Sabanilla, Salto de Agua, entre otros, expresaron que hasta el momento no se han retirado las toneladas de lodo y rocas de la carretera afectada por la fuerte lluvia provocada por la depresión tropical Nadine. Además, los daños en las carreteras que comunican a varios municipios de la región no han sido reparados, lo que aumenta el riesgo de accidentes para los automovilistas.

Mientras tanto, personal de Protección Civil, Obras Públicas y la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica solo han hecho presencia en la carretera para verificar el daño, pero no han tomado medidas para repararlo. “La carretera se partió a la mitad y los camiones más grandes no pueden cruzar en la zona; solo los vehículos pequeños. Exigimos a las autoridades involucradas que reparen de manera inmediata los daños. Tal como se observa en las imágenes, el personal solo está observando el problema”, comentó uno de los habitantes.

Finalmente, un residente de la región de Tumbalá indicó por teléfono que “las autoridades de cada municipio y el gobierno de la entidad deberán darle solución a este problema porque ya son varios días que pasó la lluvia, y que únicamente han llegado a supervisar pero no han hecho nada. Nosotros queremos que reparen esta carretera porque estos señores solo llegan a tomar fotos y luego se van; eso no nos ayuda para nada. Nosotros, como transportistas, no podemos cruzar por la carretera, y nuestras cosechas no podemos transportarlas a otros municipios para su venta. Pedimos a los presidentes municipales de los municipios de la región y al propio gobierno que solucionen y reparen estos daños; es urgente que lo hagan”.

