Frenan caravana de migrantes desde Honduras

La caravana integrada por 500 hondureños fue detenida por agentes de migración y del ejército de ese mismo país, antes de que pudieran alcanzar el puerto fronterizo de Guatemala, Agua Caliente.

El aseguramiento de mujeres, niñas, niños y hombres se realizó el jueves, así como parte de la mañana de este viernes en el departamento de Ocotepeque, aún en tierras hondureñas.

Las fuentes consultadas, precisaron que en el primer grupo que salió de San Pedro Sula, viajaban 300 hombres, 150 mujeres y aproximadamente 50 menores de edad, entra acompañados y quienes viajan solos.

Foto: Cortesía | Migración de Guatemala

Los éxodos centroamericanos que habían salido anteriormente se daban por la inseguridad, las pandillas y la falta de empleos, pero en esta ocasión partieron por las afectaciones que sufrieron los hondureños por las tormentas tropicales Eta y lota, que les arrebató lo poco que tenían.

Las autoridades de Guatemala confirmaron que la caravana de migrantes proveniente de Honduras, se disolvió en territorio hondureño, sin embargo, mantienen monitoreos en las delegaciones migratorias de Agua Caliente en Chiquimula y en Corinto, Izabal.

En el mes de octubre, autoridades de Guatemala disolvieron la primer caravana en un contexto de pandemia. La caravana estaba integrada por aproximadamente por cuatro mil hondureños que fuero regresamos a sus país desde Tecún Umán, municipio limitante con México

Foto: Cortesía | Migración de Guatemala

Espera que para el 15 de enero del próximo año se forme otra caravana, que igual manera saldrá de Honduras en busca de llegar a territorio estadounidense, pero antes tiene que pasar sueño guatemalteco y mexicano.

En esta ocasión, las autoridades mexicanas no desplegaron un operativo de seguridad en el municipio fronterizo de Suchiate, ya que no hubo necesidad porque el contingente no llegó a territorio guatemalteco.