Experta de la CEDAW demanda terminar con la violencia política en razón de género

La experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Leticia Bonifaz Alfonzo, advierte que este escenario de agresión en contra de las mujeres, que son mayoría en la sociedad, debe terminarse y eso es responsabilidad de todos, instituciones y sociedad.

En el Seminario Permanente Democracia y Elecciones en el Mundo, organizado por el Instituto Nacional Electoral y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfatizó que no es normal la violencia en contra de las mujeres, no debemos permitirlo, sino garantizar el pleno respeto a sus derechos y garantías para su participación.

Durante el análisis del tema: Violencia política contra las mujeres en razón de género: en defensa de sus derechos políticos electorales, enfatizó que la política no es solo para los hombres, tiene que terminarse la división clave público para los hombres y lo privado para las mujeres.

Bonifaz Alfonzo, originaria de Comitán de Domínguez Chiapas, sostuvo que es un desafío eliminar los adjetivos calificativos y el estigma que se siguen usando desde hace muchos años, las mujeres no son revoltosas, sino talentosas, en México la lucha es justa, no se trata de arrebatar los espacios sino de derechos que se deben ejercer a plenitud, los hombres no son dueños de los espacios.

La violencia política en razón de género está exacerbada porque la violencia hacia las mujeres ha crecido, un ejemplo de ello es que aumentó debido al confinamiento por la pandemia del Covid 19, la violencia política está fuerte y hay que diferenciarlo en el ámbito urbano y rural, los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas todavía son obstáculos para la participación política de las mujeres, añadió.

En el tema electoral el hombre compite sin obstáculos y las mujeres compiten con obstáculos, en muchos casos se supera un obstáculo y se presenta otro, hay casos en los que se envían a las mujeres como candidatas a distritos y municipios de baja rentabilidad política electoral para los partidos, limitan el financiamiento para el trabajo de las mujeres, expuso.





Lamenta la experta internacional que se presenten casos en los que las mujeres enfrentan barreras para tomar posesión aun habiendo ganado elecciones o cuando asume el cargo no lo ejerce, en Chiapas hay muchos casos, incluso mujeres que tienen que gobernar desde San Cristóbal de Las Casas porque no los dejan llegar a su municipio.

Si bien hay un avance legislativo el avance cultural que tenemos que seguir haciendo solo va a depender de una verdadera concientización y de una claridad en donde se atienda y se resuelva la violencia política en razón de género porque sigue habiendo dificultades para la participación en la representación por parte de las mujeres, solo hasta que se garantice su plena inclusión tendremos otro país, puntualizó.