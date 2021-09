Expulsan de Chamula a hijos de Manuel Shilón, acusados de hechos violentos

San Juan Chamula- Derivado de la riña que dejó a 5 heridos, dos de ellos por arma de fuego, el Comité de Educación de la cabecera de este municipio, convocó a una asamblea donde se acordó expulsar de Chamula a los hijos de Manuel Shilón Hernández ya que han protagonizado varios hechos violentos.





En conferencia de prensa, Pedro Gómez Díaz, quien preside el Comité, dijo que la gente de Chamula se encuentra harta de la violencia, “todos queremos vivir en paz, por eso determinamos expulsarlos de la cabecera Municipal, porque ya son muchos problemas los que ha generado los hijos de Manuel Shilón Hernández, que él no tienen nada que ver, pero son sus hijos los que causan problemas, incluso ha pagado ya varias multas, Manuel no es el problema sino sus hijos”.

“Quieren inculpar a gente que no estuvo ayer en la cabecera, esa información que han circulado es falso, no están aquí, ni cuando sucedió el problema, deslindamos a Gabino Sántiz y a otras personas que están señalando, ellos no tienen nada que ver”, aseveró.

Gómez Díaz dijo que los actos violentos en Chamula se han incrementado en los últimos 3 años y actualmente no tienen presidente municipal, “nosotros como Comité estamos a cargo de la seguridad”. Asimismo, no descartó que el pueblo de Chamula se organice para hacer un grupo de autodefensa ante tanta inseguridad en el municipio.









Finalmente, confirmó que hubieron 3 autos y 3 casas quemadas. Y esperan que ya tomen posesión las nuevas autoridades municipales para trabajar en conjunto, así como con autoridades estatales y federales, ya que se encuentran seguros van a atender este problema de la violencia.