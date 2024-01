EZLN celebra 30 años de lucha y renueva su propuesta de autonomía en Chiapas

Municipios Anuncia EZLN caravana para conmemorar sus 30 años

Después de cinco días de travesía, la imponente "Caravana de caravanas" convocada por el Consejo Nacional Indígena arribó el sábado al Caracol VIII Dolores Hidalgo, en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Este evento monumental celebra el trigésimo aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) contra el Gobierno mexicano.

Conformada por 725 personas provenientes de seis entidades y 20 países, la caravana partió del centro de México el pasado 25 de diciembre, recorriendo el país a bordo de diez autobuses. El contingente fue escoltado por elementos de Protección Civil y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas durante el tramo carretero Ocosingo - San Martín. Milicianos en motocicletas guiaron a los simpatizantes hasta el territorio zapatista, donde se ultiman los preparativos para las festividades.

Durante el mitin de festejo el Comandante Moisés vocero de la Comandancia General del EZLN dijo que seguirán con el modelo donde el pueblo manda y el gobierno obedece, además recalco que "hay sillas de los ausentes y ausentas, así como de los padres y madres buscadoras, no están las desaparecidas y desaparecidos, no están las asesinadas, ni asesinados, no están los jóvenes y jóvenas asesinadas, no están las niñas y los niños asesinados, no están nuestros tatara tatara abuelos que lucharon hace más de 500 años, no están nuestros compañeros caídos que ya no cumplieron con su deber"

Durante el mitin de festejo, el Comandante Moisés, vocero de la Comandancia General del EZLN / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Recordó a los compañeros y compañeras zapatista que no se encontraban celebrando la caída de los zapatistas mencionados hace 40 años, al contrario se encuentran recordando que se tenga presente el deber, porque hasta hoy en día no se ha cumplido su propósito, aunque se pudiera decir que han hecho mucho, pero no han llegado a hacer lo que los compañeros zapatistas que ya no estan hicieron en su momento.

Tampoco están buscando que les hagan un museo pata recordarlos, ni que les den explicaciones, ni talleres políticos de como esta el sistema, ya que es tan sencillo ver como se encuentra el sistema capitalista, el que no lo quiera ver ya será responsable, afirmando que ellos no necesitan que les den clases en materia política, solo se tiene que ver que es lo que se quiere hacer, pensando en el bien y hacer el bien.

"Hay cosas que si común y cosas que no, para eso tenemos cabeza para pensar, ojos para darnos cuenta y olfato para sentir cual es común y cual no es común", dijo el comandante.

Este aniversario adquiere especial relevancia hoy, 1 de enero, fecha exacta en que el EZLN inició su "guerra contra el olvido". En 1994 / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Además reafirmo que con las obras culturales que realizan los jóvenes y las jovenas es claro cual es el objetivo de los zapatistas y el que no quiera entender va por su cuenta. Por otro lado el comandante Moisés dijo que la propiedad debe ser común ybel pueblo tiene que gobernarse por si mismo y no se necesita un gobernador, ni un político, mucho menos que tome decisiones por la ciudadanía.

Es por eso que los zapatistas han demostrado durante 30 años como debe gobernarse, que se tiene que hacer con hechos y no con discursos, ni poesía, ni con obras de teatro, ni con pintura, ni con documentales, para ello hizo referencia que este trabajo que hacen los jóvenes y jovenas zapatista no sirva, por que han comunicado, pero también se basa en demostrarlo.

Municipios EZLN celebrará su 30 aniversario en Ocosingo

El zapatista no tiene un manual, un libro, más bien está basado en la creencia de sus ancestros, y eso es lo que se viene aplicando en la actualidad, pero ahora ya hay personas estudiadas, lo que antes no existía; "quien trabaja come y quien no trabaja pues que coma su billete o su moneda, haber si con eso satisface su necesidad de hambre", expresó el comandante Moisés.

Además mencionó que no se necesita matar para llegar a un acuerdo, si no más bien es organización, es por ello que tienen que demostrarlo con hecho, por lo que ya no creen en los politicos que gobiernan, pidiendo a los zapatistas que se organicen desde donde se encuentran, porque nadie luchará por ellos hasta donde viven, asegurando que no se necesita estudio si no comenzar a pensar en como cambiar.

Asimismo Daniel Jiménez Cacho, actor español, ahora miembro de la organización zapatista, dijo que esta celebración significa mucho para ellos y sobre todo que este modelo de organización siga vivo y proponiendo sobre todo concretando algo importante que es la propuesta de obtener tierras que no son de nadie, teniendo la idea que la tierra no tiene dueño, y la salvación de la humanidad.

Esta propuesta de convertir las tierras en bienes comunales, significa una semilla sembrada, como toda ideología zapatista que es que fructificar, además mencionó Jiménez Cacho que estas tierras también son ofrecidas para quien quiera e incluso que no sea zapatista con un tipo de reglas que lleguen a acuerdos para fortalecer la comunidad, sembrando la idea de que la tierra no tiene dueño, aunque asegura que esa ideología ha traído muchos problemas e incluso la destrucción de las familias.

Con ello mencionó que el hecho de realizar los eventos culturales es para fortalecer a la comunidad, así como para que las consignas trasciendan, a través de estos eventos culturales siendo una forma de acercamiento, así como para comunicar lo que quieren, sobre todo porque todo lo generan ellos, la forma en como se expresan, etc.

Este aniversario adquiere especial relevancia hoy, 1 de enero, fecha exacta en que el EZLN inició su "guerra contra el olvido". En donde la noche del 1 de enero de 1994, el EZLN capturó localidades, incluida San Cristóbal de las Casas, desencadenando una respuesta militar y marcando un año complicado para México, con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y una fuerte crisis económica.

Local 30 años del EZLN: Los 5 momentos que marcaron su historia

Aunque menos visible en la actualidad, el EZLN persiste en su lucha por la autonomía e igualdad. El desencanto con la izquierda en el poder es evidente, con los zapatistas denunciando proyectos presidenciales como el tren turístico maya y el tren interoceánico. A pesar de los desafíos, el legado del levantamiento zapatista ha generado un mayor reconocimiento de los temas indígenas en el imaginario colectivo.

La conmemoración del EZLN se celebra en un contexto donde la presencia de cárteles en la región se ha vuelto más notoria, enfrentándose a desafíos que van más allá de las disputas políticas. En este trigésimo aniversario, la historia del EZLN se entrelaza con la realidad actual de Chiapas, dejando abierta la pregunta sobre el camino que tomará en los próximos años y cómo continuará influyendo en la agenda de los pueblos indígenas en México.