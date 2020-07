[Video] Fallece en la cárcel hombre asociado en rapto de Dylan

Enereida Gómez Sánchez, hija de Adolfo Gómez Gómez, quien habría fallecido al interior del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, preso el pasado 15 de julio, relacionado con la desaparición del menor de 2 años y 8 meses Dylan, pidieron se esclarezca “su muerte”.





En conferencia de prensa explicó, que el pasado 15 de julio su padre de oficio comerciante de artesanías fue detenido en el centro de San Cristóbal alrededor de las 9:00 de la mañana y al presentarse su madre Josefa Sánchez Gómez, el 17 de julio a las instalaciones de la Fiscalía Indígena de la zona Altos, también fue detenida y hasta momento se encuentra en el CERSS 5.













“Nos enteramos a las 11:00 de la noche que se quedó detenido acusado del secuestro del niño Dylan, pero es inocente, mi papá no conocía nada de eso, estuvo 48 horas detenido aquí en la fiscalía, buscamos un abogado y fue imposible sacarlo, el 17 fue trasladado en el CERSS 5; el gobierno debe trabajar y estoy dolida porque dejó dos menores de 5 y 8 años”, dijo.

Por lo anterior, casi 50 personas de la comunidad Chigton, municipio de Ixtapa, se concentraron en las afuera de la fiscalía, donde además se encuentran las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) donde permeancia el cuerpo sin vida, que ha trascendido se quitó la vida al interior del centro penitenciario.





“Si algo le llega a pasar a mi madre Josefa Sánchez, como le sucedió a mi padre, será responsable el gobierno, no me han informado qué le paso, algo le paso ahí en el CERSS, no es solo así que falleció, quiero que el gobierno haga su trabajo y liberen a mi madre que es inocente”, destacó.

Reveló que las tres mujeres detenidas en un cateo del barrio de Tlaxcala, el pasado 17 de julio en donde se rescataron según la fiscalía a 23 menores víctimas de trata “son inocentes".

El cuerpo de Adolfo Gómez fue colocado frente a las puertas de la Fiscalía Indígena y los familiares y amigos pidieron se aplique justicia.