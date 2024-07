Familia de ingeniero originario de Villaflores exige justicia tras asesinato en Tapachula

Familia originaria del municipio de Villaflores, Chiapas, pide justicia por la muerte de Ubenzo Velázquez Delgado, ingeniero agrónomo que acudió a una reunión en el municipio de Tapachula y fue asesinado.

En una entrevista exclusiva, Clara Nanduca, esposa de Ubenzo, mencionó que desde el día 6 de mayo él fue a Tapachula, pero fue el 8 de mayo cuando ya no tuvo contacto con él. Lo último que le dijo fue que estaba saliendo de la reunión, y cerca de las 22:30 horas hablaron, donde le informó que iría a cenar junto a sus dos compañeros que le acompañaban.

"Después de ahí ya no se comunicó conmigo, ya no tuve contacto con él (...) el día 8 tuvieron la reunión general y recorrido con agricultores de Tapachula," dijo Nanduca.

Esa llamada no era lo que ella esperaba, pues fue el 9 de mayo cerca de las 9:00 de la mañana cuando su cuñado le preguntó: "¿Dónde me dice que se encuentra Ube?" y ella le respondió que estaba en Tapachula. "Como a los 5 o 10 minutos me regresa la llamada, me manda la foto y me dice si es Ube, y me dice: 'está muerto.'"

Clara y Ubenzo tienen una hija de 4 años y actualmente radican en Tuxtla Gutiérrez. En ese momento, su pequeña hija se encontraba en la escuela, por lo que tuvo que movilizarse para ir junto a los primos de su esposo y su hermano de Ubenzo a reconocer el cuerpo y trasladarlo a Tuxtla Gutiérrez.

En otra declaración de Isidro Velázquez Delgado, hermano de Ubenzo, quien fue el primero en recibir esa llamada de una funeraria, explicó lo sucedido, pues las autoridades no fueron quienes dieron este aviso: "Me mandaron al Semefo a reconocer el cuerpo y yo pensé que mi hermanito había muerto en un accidente y no, me llevé la sorpresa de que había sido por impacto de bala."

Detalles sobre la muerte de Ubenzo

Cerca de las 6:00 de la mañana fue localizado el cuerpo de Ubenzo Velázquez Delgado sobre un camino de terracería, frente a un domicilio en la colonia Ampliación San Luis, a escasos metros del campo de Montenegro. De acuerdo con información de Diario del Sur, mencionan que fue cerca de las 4:00 de la mañana que vecinos escucharon una camioneta, pero no le pusieron importancia; por lo que al amanecer localizaron el cuerpo, que vestía una playera roja, pantalón de mezclilla y zapatos cafés.

Mientras tanto, familiares han buscado justicia durante casi 3 meses desde la muerte de Ubenzo, logrando obtener videos de las cámaras de vigilancia que se encuentran sobre el par vial de la 9a Avenida y 18 Calle Oriente.

Ubenzo Velázquez, quien de profesión era ingeniero agrónomo, se dedicaba a la venta de fertilizantes y trabajaba en la empresa FMC. Durante su gira de trabajo en Tapachula, la cual no era la primera vez que realizaba, se transportaba en una camioneta de la marca Hilux, con placas del estado de Jalisco.

En las pruebas obtenidas, se aprecia en los videos la camioneta donde viajó Ubenzo junto a sus dos compañeros. Ahí, cerca de las 4:35 de la mañana, abordaron su unidad y tomaron la ruta del par vial sobre la 9a Avenida Sur, y detrás de ellos se dirigía una patrulla del Ejército Mexicano y otra de la Guardia Nacional. Durante todo el recorrido que realizaron se ve la persecución sobre el par vial.

Tras obtener estas pruebas, los familiares aseguran que Ubenzo fue asesinado por las fuerzas federales, por lo que piden justicia. Clara Nanduca, hasta el día de hoy, no le ha dicho a su hija lo sucedido: "Mi hija no sabe la manera en la que murió su papá. Ella lo que sabe es que mi esposo falleció en un accidente," exclamó con lágrimas en el rostro.

Hasta el día de hoy, ninguna autoridad se ha acercado a ellos, mucho menos ha habido seguimiento al caso, por lo que tuvieron que contratar a un abogado, el Lic. Walter Culebro González, quien es el que está llevando el caso de los familiares.

En entrevista, Culebro González comentó que ya se tiene una carpeta de investigación con el número 620, iniciada en la fiscalía de Tapachula el día 9 de mayo. Para ello, comentó que: "La fiscalía está en periodo de integración de la carpeta de investigación; por el momento, considero pertinente, por el sigilo de la misma, no dar nombres de las personas imputadas, pero se le está dando el seguimiento correspondiente," reiteró.

Ante ello, piden al presidente de la República Mexicana todo el peso de la ley a quienes resulten responsables de la muerte de Ubenzo Velázquez Delgado, y se pueda hacer justicia, la cual ya está por cumplir 3 meses. De igual forma, Clara Nanduca pide apoyo para poder continuar con los gastos de su hija, pues el padre era quien se hacía cargo. Mientras tanto, la empresa en la que laboraba Ubenzo la ha apoyado únicamente en el seguimiento del caso como trabajador; por ello, piden agilizar la denuncia y que no sea un caso más que se le dé carpetazo.

