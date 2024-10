Familia desplazada en Chanal denuncia amenazas y quema de su vivienda

Una familia fue expulsada de una comunidad del municipio de Chanal y su casa fue incendiada. Actualmente, se encuentran desplazados; el padre, su esposa y tres de sus hijos están viviendo con un familiar en San Cristóbal de las Casas. Ya han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Justicia Indígena, pero hasta el momento no se ha hecho justicia. Mientras tanto, el presidente municipal de Chanal, Alejandro Gómez Entzin, afirma desconocer el problema ocurrido en la comunidad.

En conferencia de prensa, Miguel López Gómez, acompañado de su esposa y tres hijos, denunció que el pasado 29 de septiembre fueron desplazados de la comunidad Siberia, en Chanal, tras el incendio de su casa. Según López Gómez, las autoridades locales tomaron represalias contra su familia, obligándolos a abandonar sus tierras y parcelas. Exige que las autoridades intervengan, ya que lo acusan falsamente de haber amenazado con disparar a uno de sus hijos, de 16 años. “Mi hijo denunció el caso a las autoridades y por eso nos expulsaron”, explicó.

"Las autoridades de la comunidad Siberia nos amenazaron de muerte, a mí y a mi familia, porque me acusan de haber amenazado con dispararle a mi hijo de 16 años, pero eso es completamente falso, no tengo armas. Solo le llamé la atención porque sale todas las noches y eso no le gustó. Fue a quejarse con su abuela y con las autoridades, y ese fue el motivo por el que nos expulsaron y quemaron nuestra casa. Ya hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena en San Cristóbal de las Casas, y quiero regresar a mi hogar", señaló López Gómez.

Finalmente, solicitó a las autoridades correspondientes resolver la situación para poder regresar a su comunidad con todas las garantías de seguridad. También pidió el acompañamiento de defensores de derechos humanos. "El presidente municipal, Alejandro Gómez Entzin, no está al tanto del problema, ya que asumió el cargo el pasado 1 de octubre. Sin embargo, solicito ayuda y el castigo de los caciques Rosendo Gómez Núñez, Pánfilo Gómez Núñez y Pánfilo Núñez Gómez, quienes están amenazando a la gente. Exijo que se les castigue para poder volver a mi casa con mi familia", concluyó.

