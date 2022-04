Familiares de fallecidos en San Fernando retienen a tesorero municipal

Habitantes de la comunidad Nueva Esperanza se manifestaron afuera de las instalaciones del ayuntamiento municipal que dirige Juan Antonio Castillejos Castellanos, sin que este los atendiera, pedían su apoyo, luego de ser víctimas del aparatoso accidente el día domingo, cuando se trasladaban para emitir su voto, en el percance fallecieron dos personas y 8 más resultaron heridos.

Uno de los sobrevivientes dijo que no les pagaron por ir a votar, pero que lo tomaron como paseo, no había en qué ir hasta que les consiguieron ese carro viejo donde se acomodaron a todos, "después de lo que pasó no buscamos culpables, solo queremos que nos ayuden, pero el alcalde no da la cara".

Tras no encontrar respuesta, desesperados entre la pobreza y marginación, con dos muertos que sepultar y heridos, entre ellos una menor que atender con urgencia, optaron por retener al tesorero Municipal quien se encuentra recibiendo sus alimentos, en el interior de una aula de clases, esperan que pronto el alcalde del municipio de San Fernando los apoye y juntos encuentren solución a sus demandas.

Familiares de la comunidad Nueva Victoria sepultaron el lunes por la tarde a las dos mujeres que fallecieron en la volcadura de un camión / Foto: Familiares

Cientos de hombres, mujeres, niños y ancianos campesinos de la comunidad Nueva Victoria, enclavada en las montañas al noroeste de este municipio, sepultaron el lunes por la tarde a las dos mujeres que fallecieron en la volcadura de un camión cuando eran trasladados a la cabecera municipal para participar en la consulta para el proceso de revocación de mandato.

El peso de las más de 35 personas que iban a bordo del camión de tres toneladas hizo que se volcara y cayera en la barranca, dando varias vueltas a lo largo de unos 100 metros hasta donde detuvo su caída.

Las personas salieron volando durante la caída del camión, en el lugar quedaron muertas Petrona N y Lesbia N, en tanto que la niña de año y medio de edad, Bertha Milagros, quedó en estado de coma y fue trasladada al Hospital de Tuxtla Gutiérrez.

Algunos de los que resultaron lesionados son Fabián N, Cristina N, Jesús N, Marisela N, José N, David N, Joaquín N y Juan Carlos N.

Durante el funeral, los familiares, amigos y vecinos de las dos mujeres reclamaron al gobierno municipal de Juan Antonio Castillejos Castellanos y al gobierno federal el haber condicionado la entrega de los apoyos del gobierno federal a cambio de que fueran a votar a la consulta del domingo pasado.