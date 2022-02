Familias de 21 desaparecidos en Pantelhó siguen sin recibir respuesta

Se cumplen más de seis meses de la privación ilegal de la libertad de 21 personas en el municipio indígena de Pantelhó, desde aquel 26 de julio del 2021, sus familiares siguen sin respuestas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante quien han denunciado la desaparición de personas, prevalece la incertidumbre, ni hay pistas, no hay señales de su posible paradero, comentó Concepción Ramos Cancino, familiar de uno de los retenidos.

Las instituciones públicas han cedido a todas las pretensiones del grupo “El Maquete” que primero pidió la salida de la presidenta municipal interina, luego su salida, el nombramiento de un concejo municipal, posteriormente el municipio vivió nuevas elecciones constitucionales que tampoco fue del agrado de muchos actores políticos y derivó en su salida y la conformación de un nuevo concejo municipal pero los 21 no aparecen, para los familiares, la situación es cada vez más preocupante no obstante las mesas de trabajo con la Secretaria General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez.

“Estamos en las mismas condiciones, no hay respuesta por parte de las instituciones, ni solución por parte del gobierno, seguimos los familiares en San Cristóbal de Las Casas porque no podemos llegar a la cabecera municipal de Pantelhó, no tenemos pistas, ni posible camino de solución de nuestra demanda”, destacó.

Lo que sigue en la zona es una violación constante de los derechos humanos, no se nos proporciona ninguna información y la exigencia es que la Fiscalía General del Estado proceda conforme a derecho tras denuncia que hemos presentado en las que hemos aportado pruebas, no es un favor, es un derecho a la justicia, a la paz, a la seguridad y a la protección, añadió.

No hay pistas de los familiares privados de su libertad desde el 26 de julio/Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Los que han sido privados de su libertad son: Filiberto "N", Delmar "N", Filiberto "N", Raúl "N", Mariano "N", Catarino "N", Miguel "N", Jesús "N", Juan "N", Julio "N", Luis "N", Juan "N", Luis "N", Alejandro "N", Alonso "N", Juan "N", Mariano "N", Manuel "N", Isidro "N", Manuel "N" y Felipe "N" y dos más.