Sin freno la intolerancia religiosa, expulsan a dos familias de Larráinzar, Chiapas

Por pertenecer a otra religión, varias personas fueron expulsadas en el municipio de San Andrés Larráinzar en la región altos de Chiapas, los denunciantes señalaron que una vez más en Chiapas son expulsados de sus casas por pertenecer a una religión distinta a la católica.

Dos familias sufren desplazamiento forzado en el ejido Chuchilton anexo Majoval del municipio de San Andrés Larráinzar, al negarse a cooperar económicamente para la fiesta de una imagen en la religión católica, les despojaron sus bienes y tierras que han trabajado durante varios años, y que además varios menores no asistirán al próximo ciclo escolar.

Puedes leer: Evangélicos desplazados exigen que sean reubicados en San Cristóbal

Lo anterior, Manuel Ruiz Hernández y Eliseo Hernández Díaz, jefes de familias denunciaron que fueron violados sus derechos humanos, aún cuando esperaban la intervención del presidente municipal de Larráinzar, de autoridades de Asuntos Religiosos para desactivar el conflicto.

“Todavía el sábado anterior el titular de Asuntos Religiosos del gobierno de la entidad se comprometió a desactivar el conflicto, pero lamentablemente el día de ayer martes se consumaron los hechos por intolerancia religiosa y otros, tipificados como delitos por la ley”, denunciaron en entrevista.





Por pertenecer a otra religión, varias personas fueron expulsadas en el municipio de San Andrés Larráinzar en la región altos de Chiapas/ Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





Afirmaron que su familia es católica, encabezada por su propia madre, y adventista la familia de Manuel Ruiz Hernández, quien solamente habla en su lengua materna, pero fueron echadas finalmente porque no pagaron 250 pesos para fiesta religiosa de mayo de este año.

“Estas familias y otras seis más adventistas no se niegan a dar cuotas para otros fines de beneficio para la comunidad, como educación y otros servicios, así como para obra social, pero, para pagar la fiesta religiosa de mayo de este año no lo hicimos, por eso nos multaron con 20 mil pesos a cada familia, además que tenían que pagar los gastos del Consejo de Vigilancia por ir y venir a la cabecera municipal cuando fueron citados para platicar con el delegado de Asuntos Religiosos y el presidente municipal, nuestras familias nos salimos de la casas porque nos iban a meter a la cárcel, otros no salieron porque no estaban dispuestos a perder su patrimonio, lo que toda su vida ha trabajado, pero les cortaron la luz y el agua, por lo cual hasta ahora viven a oscuras”, señalaron.

Indicaron que el Consejo de Vigilancia, que encabeza como presidente Pedro Pérez Gómez, atenta contra la educación de los menores de edad de estas familias, porque podían no asistir a la escuela en el próximo ciclo escolar 2022-2023.

Finalmente, dijeron que varias familias zapatistas no están de acuerdo con la forma en que son obligados a cooperar para fines que nada tienen que ver con el desarrollo de la comunidad, por lo que hoy ven como una injusticia lo que se ha cometido en contra de los desplazados.