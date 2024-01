Feligreses de San Cristóbal exigen construir la paz en Chiapas

Feligreses de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas señalaron en conferencia de prensa, en el Estado de Chiapas es necesario reconstruir la paz, es muy necesario, porque varias familias han huido de sus casas a causa de los problemas que ha existido en la frontera de Chiapas con Guatemala y recientemente también ocurrió el ataque de los policías en otro lado de la entidad.

“El día de hoy como pueblo creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, unimos nuestro clamor para manifestar todos los atropellos e injusticias que viven nuestros pueblos y comunidades, sobre todo, la inseguridad, la violencia y la disputa territorial provocada por los delincuentes, ante las cuales, las autoridades de los tres niveles de gobierno se ven rebasadas, permisivas o coludidas por el sistema de control que este ejerce en el territorio nacional. Notándose la presencia de grupos armados en diferentes regiones de nuestro Estado de Chiapas (Frontera, Selva, Altos, Frailesca, Cuxtepeques, Centro, Norte, Costa) que circulan a cualquier hora del día en las calles de ciudades y pueblos sin que las autoridades hagan algo”, señalaron en un escrito.

Señalaron, todo este problema trae consecuencias muy fuertes para los municipios y nuestros pueblos como la violencia y enfrentamiento generados entre grupos y del narcotráfico que provocan los secuestros, desapariciones, desplazamientos forzados de personas y familias enteras, así como la pérdida de su patrimonio que con tanto esfuerzo han conseguido y de su estabilidad y bienestar.

“También denunciamos y rechazamos la corrupción política, el tráfico de influencias, la impunidad, el tráfico de migrantes y la militarización de los pueblos. Denunciamos las estrategias por parte de autoridades municipales para que las comunidades firmen permisos para que la Guardia Nacional y Sedena circulen y se establezcan en sus comunidades, los cuales muchas veces dejan que los grupos criminales armados pongan “retenes” para impedir el paso a ciertas personas, interroguen a personas inocentes que pasan por ahí o secuestren a otras”, señalaron.

Agregaron, es urgente construir la paz ante la sombra de muerte que va cubriendo a Chiapas, que en los últimos días se ha hecho más oscura en la frontera generada por grupos del crimen que pelean para ver quién va a controlar la frontera con Centro América, “en su lucha, han pasado por encima de las comunidades, las han obligado a alinearse con ellos o dejar su lugar, perdiendo todo lo trabajado en su vida. A quienes han opuesto resistencia les han hecho la vida imposible, lo que ha traído dolor, sufrimiento, extorsiones, muerte, desaparecidos, comunidades desplazadas, sin libre tránsito y diezmadas".

“Queremos paz con justicia y dignidad, hermanos del crimen organizado, escuchen la voz de Dios que les dice: no mates a tu hermano; exigimos a los tres niveles de gobierno alto al alcoholismo, alto a la delincuencia organizada, no es posible seguir negando la realidad y decir que en Chiapas nada pasa, aquí sucede de todo y no podemos quedarnos callados ni ser indiferentes ante tanto dolor, frustración e impotencia, al vernos invadidos y gobernados por quienes usan las armas y la violencia, reconocemos el incremento de la militarización, pero no vemos resultados. Nos resulta contradictorio ver la permisibilidad con los grupos criminales hacen y deshacen sin una intervención de quienes deberían de garantizar la paz en nuestros pueblos y comunidades", concluyeron.