Feligreses pueden participar desde casa en semana santa: Obispo

San Cristóbal de Las Casas.- El Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, aseguró que la participación de la población fue nutrida pero reducida por la contingencia, además de la suspensión de otras actividades como procesiones, “pero por otro lado, ha habido más oraciones en casas, en pequeños grupos, se pierde eso que es más turístico que de fe”.

Este lunes anunció se tiene las celebraciones del Justo Juez en el Templo de la Merced, que será a las 10 y 12 del día, y la de medio día que él presidirá será transmitido en redes sociales. “Lo del martes santo se tiene la misa de bendición de los óleos y consagración del crisma, que era el jueves santos en la mañana, es una reunión con sacerdotes, se hará en el centro el centro pastoral sólo con sacerdotes, no habrán fieles por la contingencia”.

“Si pueden participar con todos los cuidados que se requieren bien, y si no que no se agobien, participen desde la transmisión por redes sociales, se ha dicho que también los sacerdotes por edad, por su situación de salud, que no se aflijan, que participen en la transmisión que se vaya a tener, calculo unos 40-50 sacerdotes en la consagración del Crisma, a las 11 se transmite en vivo”, abundó.

“Bendito Dios que muchos han aceptado las vacunas, pero cada quien es libre, pero que sea una libertad responsable, qué es lo que prefieren vacunarse o no vacunarse, yo preferí vacunarme, y no he tenido consecuencias, tiene como tres semanas y no ha habido problemas”

Ante los problemas de ambulantes y puestos fijos en andadores de esta ciudad como los de la semana anterior, pidió a las autoridades tomen cartas en el asunto sin afectar a nadie, porque todos estaban esperanzados en recuperarse esta semana por tiempos difíciles, por lo que invitó a que en vez de agresiones físicas y de palabras, se busque convivencia entre ambos.

Ocozocoautla.- Por segundo año consecutivo, jóvenes volverán a la pascua virtual, esto con motivo de la pandemia, en una actividad que arrancó desde este domingo de ramos a fin de involucrar a las nuevas generaciones a los temas católicos.

La iglesia de San Juan Bautista abrió la convocatoria desde hace un par de semanas a fin de que los jóvenes interesados pudieran tener su lugar en esta nueva forma de aplicar la pascual juvenil, pues por la pandemia mundial, es importante evitar cualquier aglomeración que pueda implicar riesgo a la salud de la población.

Fue así que este domingo, los organizadores iniciaron con la actividad juvenil, en donde consideraron que es una experiencia única, y que a través de la tecnología, pueden vivir una pascua diferente pero emotiva, dijeron.

Han convocado a los fieles a orar y a realizar acciones que tengan que ver con la fe y con la creencia en Dios en estos días, a fin de fortalecer los lazos religiosos en los hogares y poder pronto regresar con bien tras la pandemia.

Manifestaron que las nuevas generaciones están ávidos de tener nuevas formas de convivencia y que mejor que a través de la tecnología para crear lazos de amistad con el mismo fin, el de fortalecer la fe y creer en Cristo, además de reforzar su catolicismo.

Destacaron que la Pascua Juvenil Virtual 2021 dará nuevas formas de aprendizaje en la palabra de Dios, en donde habrá actividades recreativas con el fin de fortalecer la fe pero sobre todo, de que la convivencia a distancia construya una mejor sociedad.

Cabe destacar que a diferencia del año anterior, en esta ocasión ya se permiten misas presenciales aunque con un número limitado de personas, por lo que autoridades católicas anunciaron que toda aquella persona que no pueda acudir a la iglesia durante esta semana santa, se sume a las actividades a través de las redes sociales y que ore desde su hogar.

