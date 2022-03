Feministas marchan en Cintalapa y exigen justicia por feminicidios

Cintalapa. La tarde de este martes 8 de marzo, en muchos municipios del estado grupos feministas salieron a las calles a reclamar justicia para sus compañeras mujeres y en este valle no fue la excepción.

A las 17 horas, decenas de mujeres vestidas de negro en su mayoría, se concentraron en el parque de Guadalupe para de ahí partir con una caminata hacia el parque central.

Durante el recorrido exigían justicia a los ministerios públicos y jueces, gritaban el nombre de varias compañeras que ya no están en este mundo y exigían al gobierno castigo para los culpables.





Mujeres vestidas de negro en su mayoría realizaron una marcha desde el parque de Guadalupe hasta llegar al parque central / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





Mencionar que la manifestación transcurrió en completa calma, en sus manos las manifestantes portaban carteles con diferentes consignas, “basta de acoso callejero”, “por las que nos faltan, gritamos hasta el cielo”, “somos el grito de las que no están”, “que los secretos de familia dejen de encubrir a los violadores”, “nuestra lucha es por todas”, “hoy lucho para poder existir mañana”, “a mi también me gustas las mujeres y no las acoso”.

Durante el recorrido la gente que no participó, solamente las miraba en silencio, algunas más tomaban fotografías, otras aplaudían, como muestra de apoyo hacia la manifestación que convocaron en redes sociales.





Este acto de reclamo hacia las instancias gubernamentales y sobre todo a las que imparten justicia, fue acompañado por elementos de la policía estatal de tránsito y municipal, concluyó en el parque central sin contratiempo alguno.

Mencionar que entre las pancartas había manifestante una que exigía justicia por un caso que sucedió el año pasado en Cintalapa, pero que hoy circularon en redes sociales imágenes, nombres, escritos y demás, de abuso hacia una jovencita que denunció su caso ante la fiscalía del ministerio público y que no le hicieron caso, como muchos otros más.





Lo cierto es que a diario y no solo en este valle, sino en muchos del estado, las mujeres que son violentadas por sus parejas, pero que no son denunciados porque al llegar ante la fiscalía de la mujer, les dicen que no es para tanto, o que si lo vuelve a hacer, que entonces van a creer que es cierto, y es por eso que muchos casos terminan con la vida de alguien por no ser atendidos como se debería.