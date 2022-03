FNLS se deslinda de actos hechos por la GRODEP

Luego que en varias ocasiones los llamados Grupos Organizados por la Defensa del Pueblo (GRODEP) han utilizado el nombre del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) para enarbolar sus causas, miembros de ese frente lo descartan e indican que no pertenecen a ellos.

Indicaron que el FNLS es una organización política de masas de carácter nacional que impulsa la lucha política, la defensa de los derechos constitucionales y humanos, además de la coordinación y unidad del pueblo como forma de conseguir objetivos históricos y políticos, ninguna otra organización podrá usar ese nombre del cómo lo han estado haciendo los llamados GRODEP, indicando que ya en varias ocasiones en documentos y reuniones han dicho que pertenecen al FNLS, lo cual citan es totalmente falso.

En entrevista integrantes del FNLS, dieron lectura a un comunicado donde indican que sus principios políticos morales y organizativos son los que fundamentan su actuar, dentro de los que se encuentran el respeto político mutuo, la solidaridad, la honestidad, mismos que rigen las relaciones que establecen al interior de la organización y con quienes al exterior establecen vínculos político; por lo que eso los lleva a precisar:

“El FNLS ha luchado junto con sus agremiados para exigir justicia, no mantiene alguna relación de carácter personal con ninguno de los funcionarios o políticos de oficio, ni mucho menos con la GRODEP, y la relación con los representantes institucionales del Estado tiene un carácter formal y abierto, con comisiones colectivas para tratar problemas y necesidades políticas, ninguna se hace a título personal o de manera discrecional, menos aún para intereses personales”, señalaron.

Indicaron que además, nadie a título personal está facultado para presentarse a nombre del FNLS o a nombre de alguna comunidad ante representantes de cualquiera de los tres niveles de gobierno, asegurando que no están de acuerdo ni permitirán que a nombre de la organización se cometan faltas y se beneficien personalmente, por lo que pide a los integrantes de la GRODEP no usar el nombre del FNLS para solucionar sus demandas.

“Nos dirigimos a las bases y representantes de la agrupación autodenominada GRODEP con presencia en Ocosingo, y a las autoridades competentes para indicar que quienes representan a GRODEP no son militantes del FNLS, por tanto, no tienen facultad para presentarse a su nombre o de las comunidades que conforman la organización, como lo es el ejido río Florido. El FNLS no tiene algún compromiso político con los GRODEP, el FNLS se conduce según la política independiente de las estructuras del Estado, no hace alianzas con fuerzas o entes políticos que impulsen la política de Estado”, manifestaron.

Finalmente, dijeron que cualquier práctica o declaración política que dañe los intereses del FNLS y las comunidades que la integran, por parte del GRODEP o agrupación cualquiera, será denunciada y desenmascarada ante el pueblo; “Cualquier persona puede pertenecer al FNLS siempre y cuando acepte los principios políticos, estatutos y programa político, haga cumplir dichos principios y se conduzca de acuerdo a ellos”.