FNLS seguirá en lucha ante actos de intimidación por policías en San Cristóbal

San Cristóbal de las Casas.- Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), denunciaron que en todas sus movilizaciones que han llevado a cabo en diferentes partes de la entidad así como en la república mexicana, han sido objetos de represión, hostigamientos e intimidación.

En conferencia de prensa los integrantes del FNLS denunciaron que recientemente sufrieron la represión y el intento de desalojo en el plantón que llevaron a cabo del 20 al 31 de mayo en la plaza catedral de San Cristóbal de Las Casas, donde decenas de policías intentaron desalojarlos, el cual manifiestan que son libres para realizar sus protestas como organización.

“Justificar la represión con el argumento de la autonomía de los gobiernos en los tres niveles, no hacen más que avalar la represión como forma para responder a las demandas de justicia, verdad y presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, además coartar el derecho a la protesta”, denunciaron.

El pueblo tiene derecho de hacer uso de ellas como tribuna de denuncia para hacerse escuchar / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Denunciaron que estas acciones del gobierno son violaciones graves a los derechos humanos porque priva a los familiares de las víctimas al acceso a la justicia y el castigo para los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad como es la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y los asesinatos por motivos políticos.

“Las plazas públicas no son propiedad de los gobiernos locales puesto que éstas son del pueblo por lo tanto el pueblo tiene derecho de hacer uso de ellas como tribuna de denuncia para hacerse escuchar y romper con el cerco informativo, un cerco informativo que se impone desde las conferencias mañaneras en donde a diario se repite que la represión fue de los gobiernos anteriores, que en la cuarta transformación no se reprime y que ya no hay presos políticos”, señalaron.

Lo anterior ante cualquier agresión física y psicológica a quienes integran el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, será responsabilidad de los gobiernos en turno, “Mientras tanto, nosotros vamos a seguir luchando para exigir la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos y la libertad de los presos políticos, detenidos injustamente en diferentes penales del país.