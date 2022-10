Fracasa combate al crimen organizado en la frontera sur: IP

La iniciativa privada y sociedad civil de Tapachula califican como fallida la estrategia de las fuerzas federales en el combate al crimen organizado en la frontera sur.

Aseguran que ni el Ejército ni la Marina han dado resultados contundentes y únicamente aseguran mercancías ilícitas, pero jamás hay un detenido, pese a que cuentan con la tecnología, armas y aeronaves sofisticados.

El empresario integrante de la Asociación de Hoteles y Moteles, Miguel Reyes del Pino afirmó que en Chiapas las operaciones del Ejército han dejado mucho que desear, ya que la inseguridad en varias regiones del estado ha golpeado de manera significativa, y lo más increíble, es que los integrantes del crimen organizado operan, aún cuando hay destacamentos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Señaló que los elementos militares no están capacitados para la labor de seguridad pública, prueba de ello es que en la frontera sur hacen aseguramiento de droga, “pero esto no resuelve el problema, incluso, es solo una pellizacadita".

"En el estado del ejército definitivamente no está funcionando, si no, no tuviéramos los problemas que hay en San Cristóbal y en Frontera Comalapa. Resulta que estando un destacamento militar y de la Guardia Nacional en estos municipios, no hay estrategia para el combate del crimen organizado y esa dependencia, que no atiende la seguridad de la población, no puede seguir en las calles", abundó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil “Nueva Generación Vinculación Social”, Alfredo de la Cruz Cordero afirmó que en Chiapas el trabajo del Ejército ha dejado mucho que desear, porque si bien hay decomisos, no hay detenidos, por lo que estos golpes a la delincuencia son insignificantes y pareciera que son acuerdos para hacer creer a la población que están trabajando.

A la par de ello dijo, “el plan que las fuerzas armadas se mantengan en las calles no es la solución para atacar el tema de inseguridad ya que esa no es su función por la cual fueron creadas”.

Aníbal Enrique Núñez, secretario de Procentro, indicó que no por tener más elementos del Ejército Mexicano, de la Marina y de la Guardia Nacional en las calles significa que la delincuencia vaya terminar, por ello, no respalda la militarización del país.

Detalló que es urgente capacitar a las policías estatales y municipales, brindarles los recursos para su equipamiento, y que las fuerzas armadas solo coadyuven, pero que no tomen el control, porque no con eso no se solucionará el problema de fondo.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tapachula, Nicolás Castañeda Javier rechazó la iniciativa de sacar a las fuerzas castrenses a las calles, porque consideró que se pretende sostener una reforma claramente inconstitucional, en virtud de que la Constitución establece en el artículo 21 que "las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional serán de carácter civil".

La iniciativa privada rechazan la propuesta de militarizar el país / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Subrayó que la iniciativa en cuestión fue presentada y aprobada sin que mediara un análisis detallado, en un proceso abierto al diálogo que permita considerar diversos puntos de vista, “por lo que en una democracia no se gobierna por decreto, sino por consenso y un problema complejo y multidimensional como es la inseguridad no se puede resolver sumando visiones y voluntades”.

Sobre este tema, también la legisladora federal por Chiapas Olga Luz Espinosa remarcó que la iniciativa de militarizar la seguridad pública en el país avanza pese a ser inconstitucional; Morena amplió en la constitución 9 años el ejercicio de las fuerzas armadas, aun cuando prometieron regresar a los militares a los cuarteles.

Alfredo de la Cruz Cordero afirmó que en Chiapas el trabajo del Ejército ha dejado mucho que desear / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

“Hoy cumplen el sueño del ex presidente Felipe Calderón, se convirtieron en lo que prometieron destruir. El ejército y Marina Armada de México no han dado ningún resultado en la frontera sur, a la par de ello han quitado recursos para las policías municipales y estatales de Chiapas. Si de por sí han venido trabajando con carencias ahora con estos recortes presupuestales se agudiza la situación para quienes nos cuidan”, puntualizó.

Un cártel domina en Chiapas

El grupo de hackers autodenominado Guacamaya reveló a través de documentos filtrados recientemente, que el Ejército Mexicano reconoce que el Cártel de Pacífico es el de “presencia en la mayor parte del estado de Chiapas” y que mantiene una pugna territorial contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Huistas, grupo de origen guatemalteco.

En el documento titulado Situación de la D.O. (delincuencia organizada) Frontera Sur, fechado el 19 de junio de 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señala que “factores como el narcotráfico, el tráfico de personas, estupefacientes, armamento y diversas mercancías ilícitas, que deterioran la seguridad, aunado a los numerosos pasos informales, porosidad de la frontera y la escasa vigilancia de autoridades, facilitan a integrantes de la delincuencia organizada a desarrollar sus actividades con impunidad”.

La Sedena en ese texto menciona que los municipios con mayor actividad de la delincuencia organizada son: Comitán, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Tapachula y Suchiate.

