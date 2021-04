Fraccionó su terreno para venta, hoy quiere recuperarlo

Tuzantan. Propietarios que adquirieron lotes en el fraccionamiento denominado, Laureles, de este municipio denunciaron a quien en su momento fue el propietario de esta comunidad ubicada sobre el tramo carretero Huixtla-Motozintla, y que hoy desde hace varios días se ha presentado con el argumento que volverá hacerse acreedor de los lotes bajo el argumento que los patios están en el abandonado.

Ante esto, los propietarios que por algunas circunstancias o motivos han tenido que abandonar sus patios que a casi diez años han estado marginados pero no abandonados, sin embargo quien fuera el propietario de este previo, señor Francisco N, se ha aparecido, según el bajo la protección del alcalde con licencia, Bany Obed Ramos Guzmán, pretendiendo apoderarse nuevamente de esos patios que en su momento don Francisco, vendió.

Hoy quienes tienen y compraron esos previos acusan que esta acciones son injustas ya que ellos pagaron por esos patios, pero por circunstancias y decisiones propias no han podido irse a vivir a ese previo en donde ya cuentan con servicios públicos como es alumbrado público, aperturas de calles tras la intervención del juez rural de nombre Enoc Morales, a quien hoy están contactando para que acudan a la delegación de gobierno y no permitan que esta persona que vendió estosterrenos hoy llegue a querer imponer acciones que no tienen nada que ver de lo contrario que cumpla con las normas que rige la ley de dar mantenimiento a las áreas verdes.