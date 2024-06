Frayba exige liberación de zapatista recluido en Cerss 17 de Catazajá, Chiapas

Playas de Catazajá.- Organizaciones, exigen la liberación del zapatista José Díaz Gómez, preso injustamente desde el 25 de noviembre de 2022, actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss-17, el Bambú, en Playas de Catazajá, del estado de Chiapas, acusado de robo ejecutado con violencia, a casi dos años de su detención no hay avances para su liberación.

Lo anterior, en un documento firmado por el Frayba, demandó que el juzgado cumpla con su deber de impartir justicia verdadera, a José Díaz Gómez Base de Apoyo del EZLN, del pueblo originario Ch'ol, campesino de 45 años de edad, “rehén del Gobierno del estado de Chiapas, está secuestrado desde el 25 de noviembre de 2022, en el CERSS No. 17 "El Bambú", en Catazajá, Chiapas, por la fabricación del delito de robo ejecutado con violencia”.

CERSS No. 17 "El Bambú", en Catazajá, Chiapas

“En el marco de la apertura de juicio oral que dio inicio el 4 de junio, después de un año y siete meses de prisión preventiva oficiosa, investigación deficiente y pruebas sin el mínimo rigor científico. Estamos conscientes que no existen elementos para sentenciar a José, al tratarse de un delito fabricado, estaremos atentos y realizaremos acciones en caso de no ser absolutoria la sentencia, denunciamos que José Díaz ha sido víctima de detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva, en la fiscalía le obligaron a poner su huella, firmar varios papeles en blanco y no fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni por un abogado”, denunciaron.





Además, exigieron la cancelación de las cuatro órdenes de aprehensión en contra de otros cuatro Bases de Apoyo del EZLN por el mismo delito fabricado en contra de José Díaz, el cese de la criminalización a los miembros del Congreso Nacional Indígena, libertad inmediata e incondicional a María Cruz Paz Zamora presa en un penal de México.

“Exigimos también la libertad a los cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc Chiapas; Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, presos actualmente en el penal número 5 de San Cristóbal, alto al hostigamiento en contra de defensores de derechos humanos”, cita el escrito.