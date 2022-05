Frayba lamenta la muerte de migrantes en accidente de Chamula

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, lamentó sobre el accidente que sufrieron migrantes centroamericanos en el municipio de San Juan Chamula, donde perdieron la vida 4 personas y 16 lesionados, mencionan que el gobierno debería de proteger sus Derechos Humanos al transitar en el país.

Al respecto, Dora Lilia Roblero García, nueva directora del Frayba, en entrevista lamentó la muerte de los cuatro migrantes Centroamericanos, así como a los 16 lesionados quiénes se encuentran actualmente recibiendo atención médica en diferentes nosocomios de San Cristóbal de Las Casas y de San Juan Chamula.

"Es una triste noticia que sigan habiendo este tipo de situaciones que los indocumentados y compañeros, hermanos emigrantes sigan sufriendo este tipo de crisis en el país, buscando una vida, buscando alternativas pero desafortunadamente encontraron la muerte en estos accidentes, nosotros desde el Frayba no documentamos toda la información, pero sí nos enteramos del accidente que sufrieron en Chamula, lamentamos desde que sigan sucediendo estos accidentes, dónde lamentablemente son violados sus derechos humanos", dijo Dora Roblero.

Agregó, que en la frontera sur de México está Guatemala y es muy común de que todos los días pasen migrantes en la frontera y que luego siguen su camino por las carreteras, en transportes públicos o simplemente son extorsionados por los traficantes de humanos por Chiapas y por toda la república.

Indicó que el gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad y la vida de estas personas migrantes, pero lamentablemente como otras instancias no hacen bien sus trabajos y por eso suceden estas cosas, lamentablemente no hay protección a los migrantes y que debería de haberlo, pero no los aplican, en lugar de protegerlos los extorsionan.

Previo a la entrevista, Dora Lilia Robledo García, tomó protesta la tarde de este lunes como nueva directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en sustitución de Pedro Faro Navarro, el acto fue presidido por el presidente del Consejo Directivo del Frayba Raúl Vera López, dónde le exhorto a defender los derechos humanos en la región porque actualmente son abusados sus derechos Humanos a indígenas de la región.

En el acto estuvo presente Rodrigo Aguilar Martínez obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, así como integrantes de la sociedad civil las abejas de acteal, organizaciones de defensores de Derechos Humanos quiénes le brindaron el apoyo a la nueva directora para que así juntos puedan caminar juntos para la defensa de los Derechos Humanos.