Frayba reporta secuestro de activistas de derechos humanos

San Cristóbal de Las Casas.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció en un comunicado, que dos activistas y defensores de los derechos humanos, Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez fueron secuestrados entre el tramo San Cristóbal a Palenque, Chiapas.

En un comunicado explicaron que el pasado 12 de abril de 2021, aproximadamente a las 7 de la mañana, Lázaro Sánchez y Victórico Gálvez salieron de las oficinas del la institución en un camioneta con destino al municipio de Palenque, con el objetivo de llevar a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos".

Hacia las 21:00 horas del mismo día, el Frayba recibió información de que el defensor de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez había efectuado una llamada a sus familiares desde un número desconocido indicando que junto con su compañero Victórico Gálvez estaban bien y se encontraban en la localidad San Felipe, municipio de Ocosingo.

No obstante, en la misma llamada pidió que "algunos de sus familiares llevara una cierta cantidad de dinero en un vehículo particular este 13 de abril. Es importante resaltar que desde el primer momento las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los hechos, quienes hasta el momento no han dado una información clara sobre la situación", lamentó la ONG.

El Frayba manifestó su preocupación y condenó de manera enérgica estos actos de intimidación, no omitiendo “que estos actos ocurren en un ambiente de criminalización a defensores de derechos humanos en México y señalamientos hacia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas”, al tiempo de pedir una investigación exhaustiva.

Según el reciente informe, elaborado por varias ONG, "Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por Covid-19", actualizado hasta octubre de 2020, al menos 24 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el país durante el año.