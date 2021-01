Funerarias trabajan bajo estrictas recomendaciones de salubridad

Huixtla.- Propietarios de funerarias en esta ciudad, dieron a conocer que siguen dando atención a casos sospechosos de coronavirus, en este municipio, pero que están trabajando bajo estrictas recomendaciones de las autoridades salubridad.

Por su parte, el señor, Hugo Gutiérrez López, con casi ya 30 años dando servicio a la funeraria, San Francisco, mencionó que para ellos ha sido bastante difícil poder estar dando servicio a personas que lamentablemente han fallecido por covid-19, debido a las múltiples recomendaciones que han tenido por autoridades de la jurisdicción sanitaria.





Mencionó que en lo que va de la pandemia, han atendido más de 50 decesos, por casos sospechosos, de los que ciertamente no todos han sido confirmados que se trate de covid-19, ya que ellos solo han vendido lo que es ataúd, y sin que den sillas y carpas, por ello para las funerarias son casos sospechosos ya que las autoridades de salubridad no les permiten dar muebles para la velación de las víctimas.

Agregó que cuando se trata de un sospecho de esta enfermad, rápidamente se nota debido que el cuerpo se comienza a descomponer en menos de 24 horas, y las instrucciones han sido que se deben de inhumar en menos de cinco horas, y todo esto es responsabilidad de los familiares de fallecidos, ya que ello como funerales solo cumplen con las recomendaciones sanitarias.

Asimismo, Gutiérrez López, informó que en Huixtla, no todas las funerarias han atendido decesos por Covid-19, ya que se tiene que contar con equipo especializado, para evitar contagio, al tiempo de mencionar que de ello han corrido los riesgos, pero es un servicio que no pueden negarle a nadie, y dijo que en Huixtla, siguen registrándose casos sospechosos.

Asimismo, dejó en claro que ha sido la jurisdicción sanitaria la que tiene en su poder los casos confirmados del coronavirus, ya que han sido los pacientes que son atendidos precisamente en clínicas de civi-19 y dijo que Huixtla, no está descartado, ya que se siguen registrando casos sospechosos.





🤔Cómo prevenir #COVID19 durante la cuarentena 🧍←→🧍💦🧼👏 pic.twitter.com/toakKCLABq — OPS/OMS México (@OPSOMSMexico) January 7, 2021





“Son las autoridades sanitarias las que guardan cifras exactas, nosotros como funerarias solo vendemos los ataúd, además no sabemos sin son gente que han venido de otros estados del país, y la mismas gente huixtleca que ha permanecido en esta localidad”, dijo.

Para finalizar, menciono que es lamentable que la ciudadanía no acate las recomendaciones sanitarias, considerando que se debe de seguir utilizando el cubre boca, gen antibacterial, la sana distancia, pues no es posible que los casos que se han registrado la gente no se esté cuidando.