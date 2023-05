Coletos protestan contra la construcción de una gasolinera en San Cristóbal

San Cristóbal de las Casas.- A más de 5 meses de haber iniciado la construcción de una gasolinera en San Cristóbal de Las Casas, un grupo de personas de la zona sur rechazan esta obra, porque no pidieron autorización a los habitantes que tienen sus viviendas en la zona y que corren peligro a la población, a las niñas y niños que van a la escuela porque pasan frente a la gasolinera que está por concluir.

Al respecto, Eustaquio Hernández acompañado por un grupo de habitantes de la Colonia Maya quienes se hacen llamar "Somos la Maya", en el parque central de esta ciudad colonial en conferencia de prensa, solicita a las autoridades correspondientes suspender está obra porque para ellos es un peligro para los que tienen domicilios en la orilla del periférico sur, así como a los habitantes de la Colonia Maya, y que además temen por la seguridad de los habitantes de la colonia Maya.





Coletos temen por su seguridad y la de sus hijos / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





"Nosotros estamos aquí porque esa gasolinera se está construyendo desde hace varios meses y está por concluir, nadie pidió permiso y además colocaron una lona con logos de varias organizaciones y desconocemos quiénes son ellos y desconocemos porque el propietario de la gasolinera colocó esa lona, pedimos que dé a conocer al pueblo cuál es la finalidad de esas organizaciones, por eso exigimos que den a conocer oficialmente quién es el propietario de esta gasolinera", señaló Eustaquio Hernández.

Finalmente, dijo que el propietario de la gasolinera no lo conocen pero saben que se llama Francisco Herrera Hernández y le exigen que se presente a la Colonia Maya para que de a conocer el motivo de esta construcción de la gasolinera, porque en esta colonia no lo necesitan porque es un peligro para la población, pero hasta el momento no ha querido acudir a las reuniones donde se ha invitado presentarse o por lo menos mande un representante y lo más lamentable esta obra ya casi está terminando.

Coletos protestan contra la construcción de una gasolinera en San Cristóbal / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

